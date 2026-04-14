Nuevo juicio: Fernando Burlando anticipa un fallo cercano

El abogado de las hijas del Diez se mostró confiado en el avance del proceso, rechazó posibles maniobras dilatorias y no descartó pedir la detención de los acusados.

En una nueva jornada del juicio por la muerte de Diego Maradona, el abogado Fernando Burlando volvió a dejar declaraciones contundentes al llegar a tribunales. Representante legal de Dalma y Gianinna, el letrado se mostró firme respecto al rumbo de la causa y aseguró que el proceso avanza hacia una resolución.

“Evitar dilaciones: venimos con ese objetivo. Vamos a tratar de componer y oponernos a todo planteo obstructivo o dilatorio”, afirmó, marcando la postura de la querella frente a cualquier intento de demorar el juicio.

Burlando también destacó la confianza que deposita en el tribunal que lleva adelante el proceso, subrayando la trayectoria de los jueces y su independencia: “Depositamos muchísima confianza en los jueces de gran experiencia y trayectoria, que han demostrado que no les interesa ningún salto mediático. Así debe ser la Justicia”, expresó.

En ese contexto, el abogado fue más allá y aseguró: “Es inminente una condena”, dejando entrever que, a su criterio, las pruebas reunidas son suficientes para avanzar hacia una sentencia.

El proceso judicial se desarrolla en un clima cargado de tensión emocional para la familia del exfutbolista. Burlando se refirió especialmente al impacto que tiene el juicio en sus hijas: “Las chicas llegan muy cansadas, es muy difícil. Obviamente, son los hijos de Maradona y eso no es fácil. Ni siquiera pueden tener un instante de alivio para saber qué pasó con su papá”.

A su vez, reafirmó la convicción de la querella sobre lo sucedido: “Estamos convencidos de lo que pasó, pero necesitamos la confirmación de la Justicia”. Sus palabras reflejan la expectativa de que el tribunal valide la hipótesis que sostienen desde el inicio de la causa.

En cuanto a las posibles consecuencias para los imputados, Burlando no descartó medidas más severas: “Vamos a pedir, si corresponde, la detención de todos, porque están enfrentando una sanción muy grande en el Código Penal, de hasta 25 años. Y la pena, seguramente, no será menor”, advirtió. De esta manera, la querella dejó en claro que buscará avanzar con firmeza en esta etapa del juicio, en un caso que mantiene en vilo al país y que podría tener definiciones clave en el corto plazo.