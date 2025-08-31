El elenco rionegrino se impuso a Quilmes de Mar del Plata 86-73 y se aseguró el primer puesto del triangular de la 4ª fase de la Liga Federal Formativa U-21 de básquet.

Deportivo Viedma volvió a ganar y clasificó para las semifinales

El Deportivo Viedma se clasificó este domingo para uno de los cuadrangulares de semifinales de la Liga Federal Formativa U-21 de básquet masculino, a jugarse el 13 y 14 de septiembre.

El elenco rionegrino, que venía de vencer a Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia 88-81, esta mañana se impuso a Quilmes de Mar del Plata por 86 a 73 y de esa manera selló su clasificación para la quinta fase de la competencia que organiza la Confederación Argentina de Básquet.

En el equipo rionegrino se destacaron Francisco Pereyra (17 puntos), Joaquín Petre (16 y 8 rebotes, con 5 pérdidas) y Nicolás Lengyel (15 tantos, 5 rebotes, 5 recuperos y 3 pérdidas).

Por el lado del “cervecero”, su mejor valor fue el pivote Axel Marino (18 puntos, 10 rebotes y 3 tapas), mientras que Franco Cattani, Leonel Luna y Manuel Marfil, se combinaron con 10 tantos cada uno.

Este mismo domingo, pero desde las 18:30, Gimnasia se jugará a todo o nada ante Quilmes para lograr la clasificación a la siguiente instancia, buscando ser uno de los mejores segundos.

………………

Síntesis

Deportivo Viedma 86 / Quilmes 73

Deportivo Viedma (16+28+17+25): Nicolás Lengyel 15,

Matías López 11, Joaquín Petre 16, Enzo Lara 8 y Alfredo

Ventura 7 (fi); Francisco Pereyra 17, Joaquín Flores

Amarante 12 y Elías Yegros 0. DT: Iván Ludueña.

Quilmes (21+19+7+26): Matías Dominé 9, Agustín Segurola 7, Renzo Giacone 6, Franco Cattini 10 y Axel Marino 18 (fi); Leonel Luna 10, Alexander Wilches 1, Manuel Marfil 10, Thiago Ghietti 2 y Tiago Labrador 0. DT: Luis Cequeira.

Parciales: 16-21, 44-40 y 61-47.

Estadio: Socios Fundadores.

………….

Panorama – Socios Fundadores

SABADO 30

- Gimnasia y Esgrima 81 / Deportivo Viedma 88.

DOMINGO 31

- Deportivo Viedma 86 / Quilmes 73.

18:30 Gimnasia y Esgrima vs Quilmes.