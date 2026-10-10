Derrota del "Verde" en la Liga de Desarrollo

Los U-21 de Gimnasia perdieron ante Racing de Chivilcoy por 66-50. Este lunes cierran la gira en Junín ante Argentino.

El equipo U-21 de Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia sufrió este viernes su tercera derrota -en cinco presentaciones- por la Liga de Desarrollo de Básquet, al caer de visitante 66-50 ante Racing de Chivilcoy.

El partido, que se jugó en el estadio Grilon Arena, tuvo los siguientes parciales por cuarto de juego: 25-10, 36-24 y 52-38.

En el elenco de la provincia de Buenos Aires se destacó la tarea del pívot Tomás D’Elía, goleador del juego con 25 puntos, 9 rebotes y 4 asistencias. Mientras que Francisco González lo siguió con 14 tantos, 3 rebotes, 2 asistencias y una tapa.

En el conjunto chubutense, sus mejores vías de gol resultaron el cubano Yoscar Dinza con 13 unidades y 12 rebotes, mientras que el pívot venezolano Jesús Centeno lo escoltó con 12 puntos, 9 rebotes y 2 tapas.

El “Verde”, que venía de ganarle a San Lorenzo, finalizará este lunes su gira por la provincia de Buenos Aires, cuando visite a Argentino de Junín. El partido, a jugarse en el Fortín de las Morochas”, está previsto para las 17:30.

Hasta el momento, el equipo que dirige el marplatense Guido Lombardi se encuentra 11º en la tabla con 2 triunfos y 3 derrotas.

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Síntesis

Racing 66 / Gimnasia 50

Racing (25+11+16+14): Simón Cisneros 2, Francisco González 14, Ramiro Noble 3, Felipe Serio 8 y Tomás D’Elía 25 (fi); Gino Gramaglia 7, Joaquín Díaz 5, Tiziano Bruno 2 y Adriel Marcano 0. DT: Carlos Beguerié.

Gimnasia (10+14+14+12): Natalio Santacroce 8, Segundo Lasarte 6, Yoscar Dinza 13, Ciro Melo 4 y Jesús Centeno 12 (fi); Matías González 2, Tiago Olagüe 5, Gino Balbo 0. DT: Guido Lombardi.

Parciales: 25-10, 36-24 y 52-38.

Estadio: Grilon Arena.

Foto: Racing Chivilcoy Basquet.