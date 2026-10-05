El "Verde" conquistó su primer éxito en la Liga de Desarrollo

Gimnasia de Comodoro venció 84-83 a La Unión y de ese modo se recuperó de las dos derrotas que sufrió al comienzo de temporada.

Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia se llevó la victoria por 84-83 ante La Unión de Formosa por una nueva fecha de la Liga de Desarrollo de básquet. Los goleadores del encuentro fueron Segundo Lasarte -de local- mientras que en la visita, Facundo Mariano, ambos con 25 puntos.

El encuentro, disputado en el Socios Fundadores con el arbitraje de Leandro Aguirre y Aldana Carrizo, comenzó igualado por parte de los equipos, tratando de tomar la ventaja en el marcador, donde el conjunto formoseño aprovechó la efectividad de Facundo Mariano para sacar una diferencia en el marcador para llevarse el primer cuarto por 28-23. En el segundo período, pese a los intentos por parte de Gimnasia para descontar con Segundo Lasarte y Yoscar Dinza Barrientos, La Unión siguió estirando su ventaja con los aportes de Mariano y Nicolás Noguera para irse al descanso arriba por 51-38.

Tras el entretiempo, el conjunto patagónico logró achicar la diferencia a lo largo del tercer cuarto con el aporte ofensivo de Lasarte y Dinza, aprovechando la poca efectividad de la visita para cerrar el cuarto 66-64 para La U. En el último período, el encuentro fue parejo por parte de los dos equipos, donde el local intentó igualar las acciones con Ciro Melo, mientras que Enzo Maglietti se destacó en la visita. En los últimos segundos del partido, Gimnasia logró la victoria, a través de los tiros libres del tandilense Lasarte, para cerrarlo 84-83.

Síntesis

Gimnasia 84 / La Unión 83

Gimnasia (23+15+26+20): Natalio Santacroce 17, Santiago Ivanoff 7, Segundo Lasarte 25, Yoscar Dinza 20 y Ciro Melo 14 (fi); Santino Santacroce 1, Benjamín Anríquez 0, Matías González 0, Thiago Olagüe 0, Valentín Segurado 0 y Gabriel Frávega 0. DT: Iván Parodi.

La Unión (28+23+15+17): Enzo Maglietti 13, Benjamín Ayala 10, Josko Agnic 15, Facundo Mariano 25 y Hugo Páez 8 (fi); Alejandro Talavera 7, Julián Pasetto 0 y Nicolás Noguera 5. DT: Félix Medina.

Parciales: 23-28, 51-38 y 64-66.

Arbitros: Leandro Aguirre y Aldana Carrizo.

Estadio: Socios Fundadores.