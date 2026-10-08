Gimnasia de Comodoro superó de visitante a San Lorenzo 78-71 y sumó su segunda victoria en la competencia para jugadores U-21.

El "Verde" sumó otro éxito en la Liga de Desarrollo

Los U-21 de Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia sumaron este jueves su segunda victoria en la Liga de Desarrollo de Básquet, al imponerse de visitantes a San Lorenzo por 78-71.

El partido, que se jugó en el Polideportivo Roberto Pando del barrio porteño de Boedo, tuvo los siguientes parciales por cuarto de juego: 17-18, 37-32 y 48-50.

En el “Verde” destacaron el alero tandilense Segundo Lasarte, goleador del partido con 19 puntos, 8 rebotes, 3 asistencias y 4 tapas; Ciro Melo (16 tantos, 8 rebotes y 2 pases gol) y el cubano Yoscar Dinza (14 unidades).

Además, en su reaparición tras superar una lesión en el tobillo izquierdo, el pívot venezolano Jesús Centeno colaboró con 6 puntos, 6 rebotes y metió 3 tapas.

En el “Ciclón”, su mejor hombre en ofensiva resultó Felipe Fernández (15 puntos), seguido de Santiago Tallade (14 tantos, 9 rebotes y una tapa) y Danilo Beber (13 unidades, 6 rebotes, 6 asistencias y 5 recuperos).

De esa manera, el elenco, que dirige el marplatense Guido Lombardi sumó su segunda victoria en la temporada, mientras que San Lorenzo sufrió la primera caída en el partido que marcó su debut en la temporada de la competencia U21.

La próxima presentación de Gimnasia será este viernes a partir de las 21 cuando visite a Racing de Chivilcoy.

Síntesis

San Lorenzo 71 / Gimnasia 78

San Lorenzo (17+20+11+23): Leonel Muñoz 9, Danilo Beber 13, Santiago Tallade (x) 14, Felipe Fernández 15 y Pedro Arias 6 (fi); Valentino Allegro 0, Manuel Rodríguez 6, Santino Torres 0, Tadeo Elsesser 4, Pedro Ieraci 4 y Bautista Antelo 0. DT: Juan Veira.

Gimnasia (18+14+18+28): Natalio Santacroce 8, Matías González 4, Segundo Lasarte 19, Yoscar Dinza 14 y Ciro Melo 16 (fi); Tiago Olagüe 5, Gino Balbo 6 y Jesús Centeno 6. DT: Guido Lombardi.

Parciales: 17-18, 37-32 y 48-50.

Estadio: Polideportivo Roberto Pando.