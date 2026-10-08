José Poblete es bicampeón del Strongfest Internacional

El deportista comodorense logró por segundo año consecutivo el título del certamen que se realizó en La Rural de Buenos Aires.

El atleta de fuerza comodorense José Poblete se consagró campeón por segundo año consecutivo en el Festival de Strongman denominado Strongfest Internacional, llevado a cabo en La Rural de Buenos Aires. Es el evento de fuerza más importante de Argentina y participaron atletas de Sudamérica en dos días de exigente competencia. El atleta se consagró bicampeón en categoría hasta 105kg.

Poblete cuenta con el apoyo del Ente Comodoro Deportes y venía recuperándose de una lesión en el tendón de Aquiles en la primera parte del año. Tuvo tres participaciones en el Strongfest Internacional, siendo tercero en 2023 y campeón en los dos últimos años.

En Buenos Aires tuvo dos días de competencia, con cinco pruebas en el primer día y dos en la segunda jornada, con participación de atletas de Chile, Uruguay, Brasil, invitaciones especiales a deportistas de Camerún, Francia y Estados Unidos, además de los competidores de diversas provincias de Argentina.

El primer día tuvo las pruebas de repeticiones en peso muerto (260kg.), Press vikingo (140kg.), además de sandbag a la barra más obstáculo (100kg.). El segundo día fueron caminata de pato más escalera (120kg.) y caminata de granjero (270kg.).

“La lesión en el tendón de Aquiles fue en marzo, por eso no pude ir a dos torneos importantes en Brasil y Noruega, pero nunca perdí las energías, nunca me desanimé. Son cosas del deporte, mi mente siempre estuvo en la rehabilitación y en tratar de llegar al sudamericano de Buenos Aires. Las sensaciones fueron muy buenas. Es un torneo que junta bastante gente a nivel Sudamérica y eso está bueno porque siempre se va sumando más gente y el deporte va creciendo”, comentó José Poblete.

“En septiembre tuvimos la cuarta edición del Strongman Challenge en Comodoro, que fue parte de un clasificatorio al Mundial de Estados Unidos (Florida), que es el máximo evento que junta a todos atletas de elite. Tenía pensado participar, pero con lo de la lesión, estaba en un 70% recuperado y no me quise arriesgar, así que me dediqué a la organización y salió todo muy bien con la ayuda del Ente Comodoro Deportes que nos cedió el Club Huergo”, expresó.

“Las sensaciones antes del torneo eran buenas, salvo en el viaje que me cancelaron, me reprogramaron al sábado a las 3 de la madrugada y llegué justo para el pesaje y a competir a las 10 de la mañana. Son cosas que pasan, uno quizás hace una buena preparación y esto te excede. Siempre soy competitivo y traté de suplementarme para estar despierto y el ambiente deportivo hizo que me pueda poner a tono y dar lo mejor. Prueba a prueba me fui sintiendo bien para puntuar de la mejor forma”, sostuvo el atleta.

“Después de esto hay dos torneos más, el Grand Prix en Salta en noviembre y otro en Uruguay en diciembre, pero por el momento creo que solo voy a ir al Deadlift en Esquel que es el 5 de diciembre. Y luego esperar el calendario 2027 que seguramente comenzará en abril”, adelantó.

“Como siempre, agradecimientos para Hernán Martínez, Ente Comodoro Deportes, al kinesiólogo Walter Ríos, Manuel Pazos, y también a Tornería Flecha, Frigorífico de la Patagonia, los masajes de Leo Vázquez y Purgatorio Tattoo”, cerró.