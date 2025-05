Desafiando al viento y a la geografía: dos comodorenses brillaron en Monte Hermoso

Mientras los mejores exponentes del Stand Up Paddle (SUP) del país se reunían en Monte Hermoso para abrir la temporada nacional 2025, dos representantes patagónicos llegaban desde Comodoro Rivadavia con mucha voluntad, y con una convicción que terminaría siendo determinante. Azul Caldas y Martiniano Álvarez enfrentaron una de las fechas más exigentes del circuito nacional de SUP Race y se destacaron entre deportistas profesionales con experiencia panamericana.

La competencia se desarrolló bajo condiciones climáticas muy adversas, con viento fuerte, olas cruzadas y una visibilidad reducida que obligó a reorganizar los recorridos. Azul compitió en la categoría All Round, sobre un trazado de 1,5 kilómetros, y obtuvo el primer puesto. Martiniano corrió en la categoría Fan Race, sobre 3 kilómetros, y también logró completar el circuito, cuando muchos no pudieron.

“Fue más una carrera táctica que física”, explicó Azul a El Patagónico. “El viento era tan fuerte que los competidores profesionales no lograban doblar la boya. Martiniano me aconsejó tomar un rumbo más abierto, apuntar hacia otra boya fuera del circuito para que la corriente me llevara a la correcta. Eso me permitió llegar sin perder energía. Le gané a chicas que en otras fechas me habían superado. Fue muy emocionante”.

Martiniano, por su parte, reflexionó sobre la exigencia del evento: “Las condiciones estaban tan duras que atletas muy experimentados se bajaron. Era un clima que muchos no conocían. Nosotros entrenamos en viento, en frío, con olas desordenadas. Eso que para otros es un obstáculo, para nosotros es una ventaja”.

Sin título.jpg

LA PATAGONIA EN EL MAPA DEL SUP

Azul y Martiniano participan del circuito nacional desde hace tres años. Esta fue su primera fecha del año 2025 y la quinta participación a nivel nacional. Lo hacen sin apoyo permanente, costeando los viajes, el equipo y los entrenamientos de manera autogestiva.

“Hacemos malabares. Pedimos licencias en el trabajo, gestionamos ayudas económicas, completamos formularios, tocamos puertas. A veces conseguimos apoyo municipal o de privados, pero no siempre. Si no fuera por el amor al deporte, sería imposible”, señalaron sobre las dificultades de ser deportistas amateurs.

La geografía también es un factor. “No hay fechas nacionales en el sur. Todo se hace en el Litoral o en la provincia de Buenos Aires. Para nosotros cada carrera implica una travesía logística y económica. Pero vamos igual, porque nos apasiona remar y representar a la Patagonia”, agregó Azul.

En agosto viajarán a Paraná para participar de la próxima fecha nacional. Fueron invitados oficialmente, lo que les facilita parte de la organización.

Sin título-1.jpg

ENTRENAR EN EL VIENTO Y SEMBRAR COMUNIDAD

En Comodoro Rivadavia entrenan con los recursos que tienen. Hacen pileta, gimnasio y se meten al mar cada vez que el clima lo permite. “Tenemos que estar en el agua, aunque sea una vez por semana. cuando se puede, salimos”, relatan.

Azul suma waterpolo y Martiniano natación en sus rutinas. “Tuvimos un preparador físico al principio, pero no pudimos seguir por los costos. La experiencia en el agua, con viento, nos da una ventaja táctica importante. Sabemos cómo se comporta el mar y lo aplicamos en competencia”, explicaron.

También están construyendo comunidad. Desde su lugar impulsan, con su escuela SUP Comodoro y el acompañamiento de Fundación del Golfo y Comodoro Deportes, la participación de personas que no tienen recursos, prestando equipos, enseñando a remar y tratando de acercar el deporte a más gente.

“Todo lo que se pueda donar, sirve: un remo, un chaleco, un neoprene. Si no lo usamos nosotros, lo usa otro. Queremos que más personas puedan tener esta experiencia”, remarcaron.

Sobre el futuro, no buscan una carrera profesional, pero sí condiciones más equitativas para competir. “Ya no podemos correr más con una tabla inflable. Necesitamos tablas rígidas y mejor equipamiento para estar a la altura. No solamente para ganar, sino para tener las mismas herramientas. Queremos saber cuánto hicimos y compararnos con los mejores desde el mismo punto de partida”, concluyeron.