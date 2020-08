El ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, Roberto Salvarezza, dijo hoy que "desafiar la salud pública no tiene ningún mérito", al referirse a la marcha opositora que se realizó ayer en el Obelisco y en distintos puntos del interior del país.

"Desafiar la salud pública no tiene ningún merito. Creo que hay un sector de la sociedad, que es una minoría claramente, que no parece ser un sector que utiliza racionalmente el debate político que podemos hacerlo en otro momento, no en medio de una pandemia", aseveró el funcionario nacional en declaraciones a radio Provincia.

Por otro lado, celebró la producción en el país de la vacuna contra el coronavirus desarrollada por la Universidad de Oxford.

"Es una muy buena noticia, ya que pone de nuevo en evidencia la capacidad de la Argentina respecto a tecnología, porque no todos los países están en condiciones de producirla", indicó.

En ese marco, precisó que será "el Estado el que va a garantizar la distribución equitativa de la vacuna" y calculó que para los meses de "abril-mayo se estén vacunando a los grupos de riesgo".

Por último, Salvarezza remarcó que en los próximos meses se tendrá "un escenario de cuidados, con distanciamiento social y viendo si aparecen rebrotes".