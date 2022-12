Deschamps: "algunos franceses quieren que gane Argentina"

El entrenador de la selección francesa de fútbol Didier Deschamps charló este sábado con los medios de comunicación, en la previa de la gran final entre Francia y Argentina por la Copa Mundial Qatar 2022. El DT de los Blues se refirió al estado físico y anímico de sus dirigidos y reconoció sus ganas de volver a ser campeón del mundo.

"Las horas previas a una final son peculiares, pero tenemos jugadores experimentados que saben controlar mejor la excitación. No hay inquietud ni estrés, lo esencial es mantener la serenidad", dijo el técnico francés, quien al mismo tiempo se refirió al problema con el "virus del camello" en su plantel.

Vale destacar que, después de que Rabiot y Upamecano se perdieran las semis, Coman, Varane y Konaté vienen de ausentarse en el entrenamiento de grupo este viernes y son dudas para el encuentro ante la Albiceleste.

"Tratamos de controlar lo mejor posible las diferentes situaciones. Veremos cómo evolucionan los afectados y trataremos de estar listos para el partido que nos espera", dijo el DT. Y agregó: "Hay situaciones que no se pueden controlar y la clave es adaptarse. Tratamos de tener el máximo de precauciones sin caer en el exceso. Si no hubiera habido el virus sería mejor, pero lo estamos controlando con el cuerpo médico".

Al mismo tiempo, Deschamps aseguró que han sabido reponerse de la mejor manera a los diferentes golpes, como las lesiones de algunos futbolistas importantes de su plantel antes y durante el Mundial.

"Hemos ido superando imponderables, con varios lesionados y hemos avanzado. Ahora estamos en la final. Estamos listos para afrontarla. Pero estoy seguro de que mi colega argentino, Lionel Scaloni, también ha tenido que afrontar sus problemas. Él perdió el primer partido contra Arabia Saudita. Cada uno tiene sus situaciones", explicó.

Por otro lado, Deschamps fue consultado sobre el marco de hinchas argentinos en Qatar, y comentó: "Soy consciente del apoyo popular a Argentina, que lo tiene en muchas competiciones. Sabemos que la mayoría del estadio los apoyará a ellos, bien porque sean argentinos o bien porque les guste ese equipo o algunos de sus jugadores".

"Sé que incluso algunos franceses quieren que gane Argentina, pero vamos a esforzarnos para que ganarla nosotros. Tenemos que hacer lo posible para adaptarnos. Permanecer tranquilos y con nuestro objetivo es ganarla y levantar la cabeza", siguió.

"Creo que habrá un ambiente festivo. El pueblo argentino es apasionado, apoya a fondo a su equipo, será un ambiente de fiesta positiva. Cantan mucho, son expresivos, es bueno que haya ese ambiente en una final de Mundial, pero nuestros adversarios no están en la tribuna, están en el campo y ya son suficientes para crearnos problemas", completó al respecto.

Sobre Karim Benzema y la supuesta negativa para que regrese a jugar la final, luego de haberse recuperado de su lesión, comentó: "He tenido lesionados, entre ellos Karim, pero también Lucas Hernández. Desde que se fueron me quedé con 24 y me centro en esos. Yo no me ocupo de las invitaciones de los jugadores lesionados o de los antiguos jugadores. Unos estarán y otros no, no lo sé",

Por último, Deschanmps habló de una de las figuras de su selección, Kylian Mbappé, quien irá por su segundo título del mundo a sus jóvenes 23 años: "Necesita tranquilidad y serenidad, y centrarse en lo que pasa en el campo. Está con una buena disposición, antes del inicio de la competición y desde que llegó con nosotros. No tengo ninguna intención de perturbar su tranquilidad ni su estado de ánimo. Está concentrado en la final", explicó.