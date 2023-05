Descubrió que su novio le era infiel gracias a un vidrio empañado

Una joven descubrió que su novio la engañaba y compartió en TikTok cómo se dio cuenta. De la manera más extraña e inesperada, la mujer contó el momento exacto en el que se dio cuenta de la traición de su pareja y lo compartió con sus seguidores en la red social.

Camila, la joven en cuestión, se fue a bañar como cualquier otro día, dejó la puerta abierta para que no se acumule vapor y se llevó la peor sorpresa.

Al dejar las ventanas abiertas (que dan a la habitación) y luego de ducharse, la mujer comenzó a limpiar los vidrios empañados y encontró el nombre de su ex y el de otra mujer.

Sorprendida, Camila señaló en la red social china: “No me quiero ni imaginar cómo ni por qué llegaron a escribir eso ahí”.

“Así que nada, me di cuenta que me engañaba yéndome a bañar. Igual no lo dejé, pero bueno la vida misma. De los cuernos y de la muerte no se salva nadie”, agregó.

La respuesta de los usuarios al video publicado en TikTok

El video, que se hizo viral rápidamente en TikTok y Twitter, generó tanta repercusión que la mujer tuvo que ampliar el desenlace final: “Conclusión: no limpien chicos”, confesó, y remarcó luego de aclarar que había encontrado más pruebas de infidelidad: “Pasa que mi ex me re contra re cagaba”.

Los usuarios, por su parte, no tardaron en contestar y algunos se manifestaron con enojo, mientras que otros simplemente lo tomaron con humor.

“Por eso no me baño”, escribió una chica y otra agregó: “Jajaja esto superó lo de Shakira con la mermelada”.

“El universo te puso todo para que te des cuenta y no lo dejaste”, completó otra mujer a lo que Camila le respondió bromeando: “Le re clavé el visto al universo”.

“Creo que tenía muchas ganas de que lo dejes”, concluyó un joven.