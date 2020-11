"Después de este susto, Diego aprenderá a cuidarse", subrayó Hugo Maradona

"Esta vez tuve miedo. Creo que todos en la familia tuvimos miedo de lo que le puede pasar a Diego. Pero cada uno vive la vida como puede. Por eso, hay que pensar bien lo que se va a hacer de ahora en más y creo que, después de este susto, aprenderá a cuidarse", comentó Hugo Maradona, en declaraciones efectuadas a Radio Mitre.

El ex futbolista, de 51 años y radicado en Nápoles, formó parte de los seleccionados argentinos Sub-20 y, tras haber comenzado su carrera en Argentinos Juniors, se retiró en 1999 con la camiseta de Brown de Arrecifes.

"A Diego hay que cuidarlo. Mi hermano tiene un carácter muy particular, no es fácil cambiar a Diego y ahora depende de él comenzar a cuidarse o seguir siendo el rebelde de siempre", añadió Hugo Maradona, quien adelantó que planea viajar a Buenos Aires en las próximas horas para poder acompañar al ex capitán del seleccionado argentino.

Maradona, actual entrenador de Gimnasia y Esgrima La Plata, fue operado anoche en al Clínica Olivos por el neurocirujano Leopoldo Luque, su médico de cabecera, quien sostuvo que la intervención fue "exitosa" y su resultado "tal como se esperaba".