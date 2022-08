Después de Melconian, Saborido y Rep, lo que viene para el martes

Este lunes a la mañana, la jornada inició con las actividades lúdicas-recreativas, conferencias de la “Crianza Consiente y Responsable”, espectáculos de música, humor, malabares y circo; narración oral “Leyendas de pueblos originarios”, entre otras presentaciones de libros y revistas locales por la tarde, finalizando con shows musicales por la noche.

Entre las propuestas más fuertes de la jornada, el economista liberal Carlos Melconian –exfuncionario de Mauricio Macri- presentó la charla "El último año y medio de este gobierno. Cómo se llega y cómo se sigue" en instalaciones del Hotel Lucania Palazzo. Allí, quien iba a ser ministro de Economía en 2003 si ganaba Carlos Menem manifestó: “estoy agradecido por la invitación. No sabía de la trascendencia de la feria del libro, con todo el movimiento que hay”.

“Me encanta que me hayan invitado y en mi familia se pusieron muy contentos por mi participación. Esta feria del libro esta esparcida en varios espacios, lo cual me parece bárbaro porque yo soy producto de haber ido a la escuela y estas propuestas sirven para fomentar que los libros no muerden. Me encanta y felicito a la organización por la iniciativa”, expresó Melconian (foto).

Por otra parte, con un teatro colmado, Gabriel Rolón presentó su libro “El Duelo” (ver aparte) y conmocionó a la audiencia con la reflexión del psicoanálisis respecto al mismo.

Finalizando esta tarde, Pedro Saborido junto a Miguel Rep (foto) brindaron la charla "Conurbano, Peronismo, Maradona y coso". “Mezclamos estos tres libros y hacemos una charla en la que mostramos los dibujos del libro, mientras hablo, Miguel dibuja y lo podemos ver en la pantalla”, explicó el escritor en una conversación que mantuvo con estudiantes de la universidad local.

Al ser consultado sobre qué los une con Miguel Rep, Saborido contestó “la amistad, el humor, la ética de vida y la política”.

COMBINACION DE PROPUESTAS PARA EL MARTES

Entre las actividades previstas para este martes en la 9° Feria Internacional del Libro se destaca la charla “La Guerra en Ucrania y el nuevo tablero mundial”, a partir de las 17, con el periodista Pedro Brieger en el CEPTur.

En tanto, a las 19:30 el historiador Felipe Pigna presentará su libro “Gardel” en el salón Patagonia del Hotel Austral.

A partir de las 20:30, hasta las 23:00, en instalaciones de Centro Cultural comenzarán los shows musicales con artistas locales y nacionales como Diana Pacheco y Leonardo Calvo, “Las 4 estaciones porteñas de Piazzola” con el Trío Tango, “2PM”, Esteban Salaberry y Estefanía Arias.

Para más información, el cronograma de actividades se encuentra disponible en el sitio web

WhatsApp Image 2022-08-29 at 8.41.55 PM.jpeg

https://cultura.vivamoscomodoro.gob.ar.