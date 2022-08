Martiniano Álvarez, Azul Caldas y Nerina Santana participaron del circuito Nacional de Stand Up Paddle que se realizó en la ciudad de Paraná. Además, continuaron capacitándose con referentes del singular deporte.

Destacada actuación de los representantes de Comodoro en el Nacional de Stand Up Paddle

STAND UP PADDLE

El 13 y 14 de agosto se desarrolló en la ciudad de Paraná la cuarta fecha del circuito nacional de Stand Up Paddle, que contó con la presencia de los comodorenses Martiniano Álvarez, Azul Caldas y Nerina Santana, quienes tuvieron elogiables actuaciones en sus categorías.

Nerina y Azul consiguieron el primer y tercer puesto, respectivamente, en la categoría All round Open Damas 4 kilómetros, mientras que Martiniano obtuvo dos segundos puestos en categorías diferentes: All Round Master 4 kilómetros y All Race Master 8 kilómetros.

En comunicación con El Patagónico, Azul Caldas señaló que “fue una experiencia muy enriquecedora; tuvimos contacto con profesionales de primer nivel que nos brindaron su conocimiento de manera desinteresada, buscando difundir el deporte en todo el país e incitándonos a mejorar para seguir creciendo en el deporte”.

WhatsApp Image 2022-08-21 at 4.30.24 PM.jpeg

Azul agregó que “nosotros competimos con equipos muy rudimentarios, comparados con los que se presentaron en la competencia; eso fue algo que, por un lado, nos destacaron, pero por otro nos llamaron la atención y nos dijeron que debíamos equiparnos mejor para seguir creciendo y compitiendo a un buen nivel”.

La deportista agregó que “la idea era participar en otra categoría, pero como teníamos una sola tabla competí en una sola. Eso es algo que fuimos viendo; debemos equiparnos mejor para poder seguir creciendo”.

WhatsApp Image 2022-08-21 at 4.30.25 PM(1).jpeg

https://twitter.com/elpatagonico/status/1553881118130114560 Tres comodorenses representarán a la ciudad en el nacional de Stand Up Paddle https://t.co/493G23OCJf — El Patagónico (@elpatagonico) July 31, 2022

Martiniano Álvarez destacó sobre la competencia que “estuvo buenísimo. Mucha gente con mucho conocimiento nos abrió la cabeza, nos hizo entender que había que seguir creciendo para poder seguir compitiendo. Me felicitaron por haber hecho buenas carreras con una tabla inflable y con un remo que yo mismo hice. Fue algo muy loco; volvimos con ganas de seguir mejorando y compitiendo; tenemos que mejorar el equipamiento para poder lograrlo”.

WhatsApp Image 2022-08-21 at 5.14.00 PM.jpg

En una de las carreras, su conocimiento del mar, de las corrientes y del viento lo ayudaron, ya que “en un momento se levantó viento y veía cómo a algunos competidores eso los afectó y a mí me ayudó porque pude ganar ventaja. Acá en Comodoro siempre hay viento y no fue un problema. Por otro lado, el haber sido marinero me ayudó a reconocer la dirección de la corriente y poder hacer un recorrido con menos esfuerzo y más empuje”.

WhatsApp Image 2022-08-22 at 3.28.52 PM.jpeg

RACE CAMP

Antes de iniciar la competencia se realizó el Paraná Race Camp que estuvo a cargo del formador de atletas Luk Correa y del quíntuple campeón nacional Fran Giusti.

En el mismo participaron los tres comodorenses. “Fue algo muy bueno porque aprendimos mejores técnicas de remado, además de un montón de información nutricional y de ejercicios. Todo lo que vivimos nos hizo venir con un pensamiento distinto de cómo encarar para adelante el deporte”, indicaron los comodorenses.

WhatsApp Image 2022-08-21 at 5.15.50 PM.jpeg

Sobre los formadores, agregaron que dictaron “charlas muy distendidas, donde tenías a un quíntuple campeón nacional como Giusti o a un groso como Correa hablándote de igual a igual, explicándote cosas de una manera muy sencilla que te hace tener más ganas de seguir creciendo deportiva y profesionalmente”.

WhatsApp Image 2022-08-22 at 3.30.14 PM(1).jpeg

¿QUE ES STAND UP PADDLE?

El Stand Up Paddle, también conocido por su abreviatura SUP o Paddle Surf, es una antigua forma de deslizamiento en la que el navegante utiliza un remo para desplazarse por el agua mientras permanece de pie en una tabla de surf. El SUP tiene su origen en las raíces de los pueblos polinesios.

WhatsApp Image 2022-08-21 at 5.07.59 PM.jpg

La traducción hawaiana es Ku Hoe He'e Nalu; ponerse de pie, remar, navegar una ola. Recientemente se ha demostrado que también puede tener su origen en Perú, ya que en las playas del norte de ese país ya existía el “Caballito de Totora”; es decir que en la época precolombina ya se podía ver a los indígenas cabalgando los rápidosni más ni menos que canoas hechas con juncos.

En el SUP se puede remar en mar abierto, en los puertos, en lagos, ríos o en cualquier gran masa de agua. Se pueden realizar todas sus variantes desde travesías sin viento, con viento a favor, realizar circuitos con cambios de dirección, giros o simplemente de relax para realizar ejercicios de estiramiento y relajación, o solo para tomar el sol.