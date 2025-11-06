Destrozan comercio y roban cerveza, vino y fiambres

Otro local comercial de Caleta Olivia fue objeto del robo de mercadería en la madrugada de este jueves, al cual también le destrozaron los vidrios de una puerta y forzaron la reja metálica.

Se trata de un pequeño almacén denominado Pollería La Suprema ubicado en la avenida República 1.190, zona del barrio Mirador,a dos cuadras de la Comisaria Cuarta, propiedad de Lorena Álvarez.

El hecho delictivo se registró alrededor de las 2:30, de acuerdo a los registros de video de una cámara de vigilancia, que muestran a tres sujetos, dos con gorra y uno cubriéndose el rostro con una capucha.

En principio rompieron con una piedra los vidrios de un ventanal y de la puerta de acceso y luego utilizaron una barreta para forzar la reja, para inmediatamente introducirse al local y saquear estanterías.

VACIARON

La propietaria comentó que se llevaron gran cantidad de latas de cerveza y de vino en envase tetrabrik que estaban en una heladera y también vaciaron otra donde se encontraban los fiambres.

Estuvieron en interior varios minutos e incluso cortaron los cables del sistema de cámaras de video probablemente pensando que se borrarían las imágenes aunque las mismas quedaron almacenadas en el DVR.