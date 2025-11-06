Residentes Catamarqueños se suman al 124º Aniversario

La sede central del Centro de Residentes Catamarqueños será el sábado y el domingo escenario de un evento social, cultural y turístico en adhesión al 124º aniversario de Caleta Olivia.

Se denomina “Catamarca, desde la casa de todos” y se presentarán stands con exposición de productos regionales distintas zonas de la provincia norteña, presentación de cuentos, leyendas, danzas y cantos

Ya comprometieron su participación los residentes oriundos de distintas localidades tales como Fiambalá, Palo Blanco, Tinogasta, Santa María, El Salado y de la propia ciudad capital, San Fernando de Catamarca, entre otras.

El anuncio se dio a conocer este jueves en una rueda de prensa que contó la asistencia del presidente de la institución que nuclea a todos los centros comprovincianos, el abogado Luis Quintar y de su vicepresidenta, Eva Hassanié.

Las actividades a desarrollarse en el edificio ubicado en la avenida Eva Perón, a menos de una cuadra del monumento al Obrero Petrolero, comenzarán el sábado a las16:00 y se extenderán hasta las 22:00, en tanto que domingo serán 10:00 a 20:00 con entrada libre y gratuita para toda la comunidad.

Algunos de los grupos confirmaron el arribo de artesanos de la provincia de origen y por otra parte la dirigencia adelantó que para el día de Caleta Olivia, fueron invitadas autoridades norteñas vinculadas al ámbito turístico, uno de los principales roles que se le otorga al evento de este fin de semana