Prueban segunda bomba de extracción de agua de mar

Un nuevo dispositivo optimizará la producción de agua potable en la planta de osmosis inversa de Caleta Olivia y su instalación está prevista para el vienes de esta misma semana en el sector de la toma marina.

Se trata de una bomba fly 3315 adquirida por Servicios Públicos Sociedad del Estado, adaptada especialmente para este complejo industrial ubicado a dos kilómetros al norte de la zona urbana, por la Ruta 3, tarea que fue encomendada a una empresa local.

Su llegada había sido anunciada la semana pasada durante una rueda de prensa enmarcada en la declaración de la Emergencia Hídrica y este miércoles continuaron las pruebas funcionamiento, al tiempo que se realizaron tareas de limpieza en el denominado pozo de captación

En el sitio de las operaciones, el subgerente de la planta, Franco Bahamonde, comentó a El Patagónico que la posibilidad de contar a la brevedad con dos bombas funcionando a máxima capacidad, hará que de manera contante haya agua marina en el tanque de almacenamiento de 5 mil metros cúbicos y consecuentemente el complejo industrial podrá tener sus cinco trenes de ósmosis activos las 24 horas del día.

La nueva bomba puede impulsar algo más de 700 metros cúbicos hacia la cisterna de la planta a través de una de las tuberías que cruzan la Ruta de manera subterránea.

Finalmente hizo saber que el operativo de instalación definitiva de la segunda bomba se realizara el viernes, aprovechando que para ese día se espera una bajamar extraordinaria y se requieren por lo menos cuatro horas de trabajo.