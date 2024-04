Detallan la investigación sobre el intento de femicidio en Esquel

La fiscal María Bottini se encuentra a cargo de la investigación del conmocionante hecho ocurrido este domingo en un domicilio de Valle Chico, donde un hombre prendió fuego la casa de su ex pareja con dos menores adentro.

En diálogo con Notas de Radio, la fiscal de Esquel informó que el martes se realizará la audiencia de control de detención del presunto autor del hecho bajo la caratula de "tentativa de femicidio transversal". Solicitarán que continúe detenido.

En cuanto a lo ocurrido, recordó que el hombre “intentó matar al hijo de su ex pareja y a un amigo que circunstancialmente estaba en el domicilio”. Prendió fuego la casa, los menores estaban solos y lograron salir y pedir ayuda. “Pensó que estaban dormidos, pero uno de ellos estaba despierto y escuchó”, relató al mencionar que el sujeto también se cercioró que no pudieran salir, pero afortunadamente lograron hacerlo. También contó que la mujer no se encontraba en la casa en ese momento y el sujeto lo sabía.

“Podíamos haber lamentado la muerte de dos adolescentes. Es una situación muy conmocionante”, expresó al mencionar que mantuvieron entrevistas con los chicos y las familias. También se los está conteniendo y bridando asistencia.

La fiscal además indicó que la casa fue afectada por el incendio y la mujer y sus tres hijos de quedaron sin su vivienda.

Más adelante explicó que el femicidio transversal “es cuando se comete un hecho para causarle un daño a la ex pareja”. En este caso, tras las investigaciones llevadas adelante pudieron establecer que estaban en un contexto de violencia de género, ya que había amenazas y violencia física y psicológica. “Ya le había advertido, solía amenazarla, pero no se imaginaba que podía llegar a materializarse. Estaba en alerta, pero no se imaginaba que podía ocurrir”, dijo.

Al ser consultada por si había denuncias previas, dijo que la víctima relató que intentó denunciar en varias oportunidades, pero fue a las comisarias convencionales, la mandaban a la Comisaría de la Mujer y por cuestiones de tiempos y trabajo nunca llegó a concretarla. Igualmente hay relatos de ella y otras personas de violencia previa.