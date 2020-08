Detuvieron al hombre que admitió haber violado a su hija

Ya el sábado en el barrio de El Jagüel, partido de Esteban Echeverría, un móvil de la Policía Bonaerense vigilaba la zona, mientras vecinos enardecidos pasaban e insultaban para pedir por la cabeza del hombre, de iniciales J.A.C., que no estaba en su casa.

A mediados de semana, una serie de audios en donde supuestamente habla, se habían viralizado desde un teléfono que había vendido y del que se olvidó de borrar sus datos.

En ellos relataba cosas grotescas, cómo supuestamente había violado a su propia hija de seis años, la habría engañado con “un chupetín” para forzarla a que le practique sexo oral.

Una turba llegó hasta su casa para prenderla fuego. Los audios se volvieron virales, junto con su cara y su nombre. J.A.C, de 30 años, fue trending topic en Twitter.

El mensaje de un solo tuitero que incluía los audios logró más de 20 mil retuit. El post inicial que disparó el caso en Instagram tuvo casi 150 mil interacciones, realizado desde la cuenta de una vecina de 19 años del acusado.

Se dijeron cosas que no eran ciertas, que un juez de garantías lo había liberado bajo el pretexto del “desahogo sexual”, cuando ni siquiera había sido detenido formalmente. El caso, una investigación penal preparatoria, quedó en manos de la UFI N°3 de Esteban Echeverría, dedicada a investigar delitos sexuales. Ayer por la tarde, los familiares de J.A.C decían que “se había ido a Santa Fe”, quizás para despistar el rastro.

No fue así. En medio de la indignación en redes por sus confesiones que deberán ser comprobadas por la Justicia, el hombre de El Jagüel fue arrestado en la mañana de este domingo, según confirmaron fuentes del caso a Infobae. No estaba en Santa Fe, sino en Ezeiza. Fue encontrado tras once allanamientos. Al final, su propia familia llevó a su caída. Un tío fue quien lo entregó.

Así, la UFI N°3 se dispondrá a indagarlo en los próximos días, luego de que un reconocimiento médico-legal a la menor de edad diera resultados negativos para indicios de abuso.

Su propia exmujer, la madre de la víctima, que reconoció la voz en los audios como la de J.A.C, aseguraba el sábado: “Mi familia está muy mal. Estamos muy devastados. Todo esto es muy doloroso. Mi mamá ni siquiera se puede levantar. Pido respeto por mi hija, que no difundan esos audios que no llegué ni siquiera a escuchar. Cuando esto se resuelva, voy a hablar”. Dijo que nunca sospechó de J.A.C, de una presunta violación y que no veía a su ex hace dos meses.

“La única prueba en su contra por el momento es el audio, aunque faltan más medidas de prueba como la declaración testimonial de la madre, la entrevista con la menor y peritar las grabaciones para saber si efectivamente es la voz del sospechoso. La investigación recién empieza”, señalaron investigadores.