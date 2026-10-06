La detención de Rodrigo Daniel Carrica se produjo en Azul y quedó alojado en Saladillo, provincia de Buenos Aires.

Detuvieron al hombre que golpeaba a su pareja mientras le borraba contactos de sus redes

Rodrigo Daniel Carrica, el hombre que quedó registrado en un video mientras golpeaba a su pareja y le eliminaba contactos de sus redes sociales en la localidad de Tapalqué, fue arrestado y detenido este lunes por la tarde.

La detención se concretó en Azul y fue llevada adelante por integrantes de la Policía Comunal y de la Comisaría de la Mujer y la Familia local, después de que el titular del Juzgado de Garantías N° 1, Federico Barberena, dictara la orden a requerimiento del fiscal Marcelo Fernández.

El sospechoso, según consigna el sitio Noticias de Azul, quedó imputado por "dos delitos de amenazas agravadas con arma, dos hechos de lesiones leves agravadas en contexto de violencia de género y un hecho de privación ilegal de la libertad".

Tras su captura, Carrrica quedó alojado en una comisaría de Saladillo, a la espera de la indagatoria. El acusado había estado en libertad hasta este 5 de octubre, situación que cambió luego de que trascendiera la grabación en la que quedó expuesto.

Las autoridades tuvieron conocimiento de la situación el 28 de septiembre, cuando la mujer se acercó hasta la dependencia policial para hacer una denuncia por violencia de género. Sin embargo, la historia adquirió mayores dimensiones cuando ella decidió publicar un registro fílmico de los padecimientos que vivía.

“Ay, no me pegues, por favor”, se escucha decir a la mujer en uno de los momentos de la grabación. “Sí, hija de puta. (...) Es lo que te merecés”, continúa Carrica mientras manipula el celular. Luego se escucha un golpe.

La víctima brindó una entrevista televisiva en el programa “Desayuno Americano” (América) en la que relató otros episodios de violencia que, según aseguró, sufrió durante la relación y manifestó abiertamente su temor por encontrarse el acusado en libertad.

La mujer contó que mantuvo con Carrica una relación de aproximadamente cuatro años, con separaciones y reconciliaciones, y describió una escalada de violencia.

“Cualquier discusión era para los golpes”, aseguró. Como ejemplo, relató que si se encontraba con amigas, Carrica posteriormente se lo recriminaba y la golpeaba.

También describió las amenazas que recibía cuando intentaba alejarse de él o denunciar lo que estaba viviendo. “Él me decía que me iba a cortar en pedacitos y me iba a comer”, afirmó la mujer al recordar lo que le decía Carrica.

En ese momento, el agresor todavía estaba en libertad y la mujer manifestó que desconocía dónde se encontraba. “Yo tengo miedo que él venga, me mate, se mate él y quede todo así... Que me haga cosas inimaginables”, expresó.

La víctima también contó que tiene un hijo de cinco años y aseguró que el niño había presenciado situaciones violentas. Según su relato, Carrica ingresaba a su casa y rompía objetos delante del menor, quien le pedía que se detuviera.

En otro tramo de la entrevista realizó una acusación todavía más grave: sostuvo que Carrica la obligaba a mantener relaciones sexuales después de golpearla: “Se excitaba”, sintetizó.

De acuerdo con la investigación, los episodios denunciados ocurrieron entre julio y septiembre, entre los que se incluyen "amenazas con un arma, agresiones físicas y un hecho en el que la mujer habría sido retenida contra su voluntad dentro de una vivienda".

En un primer momento se habían dispuesto medidas cautelares de restricción, que alcanzaba a una prohibición de acercamiento y contacto mutuo, además de la entrega de un botón antipánico. Pese a esto, la mujer dijo que temía por su vida y que tenía miedo de salir a la calle.

En ese contexto, la denunciante recibió asistencia del Centro de Asistencia a la Víctima (CAV), de personal médico y de la Dirección de Género de la Municipalidad de Tapalqué, además de asistencia psicológica y psiquiátrica.