El hombre, buscado por la Justicia de la Ciudad de Buenos Aires por múltiples estafas, fue arrestado este domingo en la Escuela de Educación Especial N°501, tras emitir su voto.

Detuvieron a un prófugo por estafas del "cuento del tío" cuando fue a votar

Un hombre acusado de cometer reiteradas estafas bajo la modalidad del “cuento del tío” fue detenido este domingo en el partido bonaerense de Moreno, cuando se presentó a votar durante la jornada electoral.

La captura se concretó en la Escuela de Educación Especial N°501, ubicada en la calle Tucumán al 200. Según informaron fuentes policiales, el sospechoso fue arrestado por efectivos de la Policía de la Ciudad al salir del establecimiento, inmediatamente después de emitir su voto.

El detenido estaba prófugo y era intensamente buscado por la Justicia de la Ciudad de Buenos Aires. Sobre él pesaba una orden de detención por su presunta participación en una serie de estafas cometidas bajo la modalidad conocida como “cuento del tío”.

Tras ser identificado y puesto bajo custodia, el hombre quedó a disposición del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°20, que interviene en la causa.