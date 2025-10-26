Galarza es el nuevo jefe comunal de Cañadón Seco

El candidato del Partido Justicialista, Gabriel “Chicho” Galarza, fue electo este domingo como nuevo presidente de la comisión de fomento de Cañadón Seco.

Aventajó por un amplio margen de votos a Noelia Arias, referente del gobernador Claudio Vidal por la alianza política Por Santa Cruz.

En esa localidad del norte santacruceño se validaron 765 votos de los 1.027 electores que figuraban en el padrón oficial tanto para la elección de diputados nacionales como para la jefatura comunal.

Los primeros datos del escrutinio provisorio de las cinco mesas habilitadas para esta última categoría (una de extranjeros con solo 11 empadronados), indican que Galarza capitalizó 498 sufragios (el 65% de los emitidos), en tanto que Arias 267 (el 35 %).

Entrada la noche, la militancia justicialista celebrada el triunfo de Galarza, quien actualmente ocupa el cargo de director de Desarrollo Social en la comisión de fomento.

Asumirá formalmente el 10 de diciembre y tendrá dos años de mandato para completar el periodo institucional (2023/2027) que quedara inconcluso por el fallecimiento de también dirigente justicialista Jorge Marcelo Soloaga.

En sus primeras palabras dirigidas a la militancia, Galarza dijo que “este es el triunfo de todos ustedes” y de manera especial se lo dedicó a su mentor, Jorge Soloaga.

También destacó el hecho que la breve campaña electoral se hizo a pulmón, sin contar con un aparato político y soportando infamias, pero que por encima de ellas primó el amor de la comunidad, a sabiendas que “yo represento al pueblo y siempre estaré a su lado”.