Luque y Frías serán los diputados nacionales

Unidos Podemos y La Libertad Avanza se disputan el primer lugar en Chubut. Ana Clara Romero fue tercera y se quedó afuera del Congreso.

A las 21 se confirmó lo que venía circulando en voz baja apenas cerraron los comicios. Juan Pablo Luque, a través de Unidos Podemos, será uno de los nuevos diputados nacionales. Alcanzó el 28,2% por ciento del total de votos, mientras Maira Frías llegaba al 28,5%, tras haberse escrutado el 76% del total del escrutinio de este domingo. Es decir que, por ahora, la delegada de Anses supera por 700 votos al exintendente de Comodoro.

Lo que sí estaba seguro poco después de las 21 es que Luque tuvo un gran respaldo en Comodoro, aunque en esta ciudad también Frías hizo una importante –e impensada- elección y por eso será la otra legisladora electa. La candidata de la La Libertad Avanza (LLA) dio la sorpresa y estuvo a tono con lo que hizo el partido de Javier Milei en casi todo el país, donde consiguió un respaldo mayor al esperado, teniendo en cuenta sus políticas de ajuste que afectan sobre todo a los que menos tienen, como jubilados y personas con discapacidad. LLA le pelea Comodoro y Esquel voto a voto al peronismo y ganó en Puerto Madryn y en Dolavon, ciudad que gobierna Dante Bowen, perdedor en la interna del justicialismo.

La gran sorpresa de este domingo en Chubut fue la floja performance de Ana Clara Romero, quien dejará de ser diputada nacional en diciembre. Apenas alcanza el 20% de los votos (49796) y de ese modo la aún legisladora nacional volvió a perder, como en 2019 y en 2023 cuando aspiraba a ser intendenta. Esta vez la respaldaron en escasas localidades, como Puerto Pirámides, Corcovado, Río Mayo, San Martín y Gobernador Costa.

Lo concreto es que Despierta Chubut fue parte de lo que le pasó a Provincias Unidas (PU) en todo el país, donde no salvaron la ropa ni el cordobés Juan Schiareti, ni el santafesino Maximiliano Pullaro. En Argentina no parece haber lugar para las terceras vías. Otra vez quedaron polarizados el peronismo y el mileismo, como hace dos años.

De este modo, a Chubut ahora la representarán los peronistas Luque y José Glinski; al mileismo Frías y César Treffinger; y a Despierta Chubut solo el dirigente sindical petrolero Jorge Avila.

Cuarto quedó Alfredo Béliz, con 24685 votos (10% del total); quinto Santiago Vasconcelos, del Frente de Izquierda, con 12484 votos (5%); quinta Ariana Mellao, del Partido Libertario, con 10764 (4%); luego Héctor Vargas del PICh, con 4680 votos (1,9%); y último quedó el eterno Oscar Petersen, con 3433 sufragios (1,4%).