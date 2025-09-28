Detuvieron a un sexto sospechoso por el triple femicidio en Florencio Varela

Se trata de Ariel Giménez, de 29 años, quien está acusado de haber cavado el pozo donde fueron enterradas Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez. La investigación apunta a que habría sido contratado por una banda narco para encubrir el crimen.

La Policía bonaerense detuvo este sábado a un sexto implicado en el triple femicidio ocurrido en Florencio Varela. El detenido fue identificado como Ariel Giménez, de 29 años y de nacionalidad argentina, quien está acusado de haber participado en la planificación y el encubrimiento del crimen.

De acuerdo con la investigación, Giménez no habría estado involucrado en el secuestro ni en el asesinato de Brenda del Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara Gutiérrez (15), pero habría cumplido un rol clave: cavar el pozo en el que luego fueron enterrados los cuerpos de las tres jóvenes. Según las pesquisas, fue contratado por una organización narco para llevar adelante esa tarea.

El expediente cuenta ya con seis detenidos. La primera captura se produjo en la vivienda donde fueron hallados los cuerpos, cuando la Policía sorprendió a Daniela Iara Ibarra y a Maximiliano Andrés Parra mientras intentaban limpiar la escena del crimen.

Posteriormente, fueron aprehendidos González Guerrero y Villanueva Silva, presuntos dueños de la propiedad, en un hotel alojamiento situado a pocos kilómetros del lugar.

El viernes por la noche, un quinto sospechoso fue arrestado en la ciudad boliviana de Villazón, tras cruzar la frontera en un intento de fuga.

Con la detención de Giménez, la Justicia avanza en el esclarecimiento del caso, aunque la hipótesis principal sigue vinculando el triple femicidio con el accionar de bandas del narcotráfico en la región.