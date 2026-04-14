La inflación de marzo fue de 3,4% y ya acumuló la prevista para todo el año

El nuevo registro implicó una variación interanual de 32,6% y ubicó el acumulado del año en 9,4%. En su presupuesto anual, el gobierno de Javier Milei previó 10% para todo el año, por lo que a este ritmo los números podrían ser más altos que en 2025.

El dato confirmó que el aumento del petróleo por el conflicto en Medio Oriente y los ajustes en combustibles impulsaron la suba de precios en el mes, además de las presiones estacionales como la vuelta a clases.

De acuerdo con los datos del Indec, ya son diez meses consecutivos de aceleración del Índice de Precios al Consumidor (IPC), que viene aumentando de manera sostenida desde el 1,9% registrado en julio de 2025. En el contexto de un país cuasi parado por la recesión, la proyección del Gobierno es que a partir de abril comience un proceso de desaceleración y un repunte de la actividad.

Además, este martes se supo que el Fondo Monetario Internacional (FMI) recortó en medio punto la previsión de crecimiento para la Argentina para este año, al bajarla al 3,5% desde el 4% del informe de enero. Sin embargo, aún se ubica por encima del promedio regional y global.

“La revisión se debe en gran medida al menor impulso de la actividad que observamos durante el segundo semestre del año pasado”, señaló en una conferencia de prensa Petya Koeva Brooks, subdirectora del Departamento de Investigación del FMI, al presentar el informe de “Perspectivas de la economía mundial” (WEO, por sus siglas en inglés), en el marco de la Asamblea de Primavera del organismo y el Banco Mundial, en Washington.