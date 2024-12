Di María habló de la gloria en Qatar, elogió a Messi y recordó a Maradona

El campeón del mundo, Angel Di María, dialogó en exclusiva con DSports Radio, destacó cómo vive sus últimos años como futbolista profesional y su retiro de la Selección Argentina. “Llevo dos o tres años en los que estoy disfrutando más”, valoró. “Estoy contento, las cosas están saliendo. El último año fue difícil, Sporting estuvo afilado y este año las cosas están diferentes, contento porque cuando las cosas se van dando el juego va saliendo solo y eso me deja tranquilo”, inició “Fideo” sobre su presente en Benfica en diálogo en ¿Cómo te va? con Marcelo Benedetto por DSports Radio FM 103.1.

En cuanto al ocaso de su carrera como profesional, se sinceró: “ya llevo dos o tres años en los que estoy disfrutando más me voy sintiendo mucho mejor. Cuando uno era más joven las cosas eran más apresurado y hoy en día la paso mejor, disfruto del entrenamiento”.

“Seguro es por los pocos años que van quedando y uno quiero disfrutarlo de otra manera. Al disfrutarlo, las cosas en la cancha salen solas”, subrayó.

En la misma línea agregó: “lo disfruta más el momento, pero es disfrutar desde otro lado, porque la exigencia, el querer ganar y levantar trofeos no cambia”.

“Cuando uno es más chico quiere llegar a lo más alto y ahora es querer relajar un poco la cabeza, seguir con la exigencia pero disfrutando de cada entrenamiento y partido. La familia está muy feliz porque me ve de esa manera”, remarcó.

LA FIGURA DE MESSI PARA DI MARIA

“Yo al que veo es al mejor de la historia, más alto que eso es imposible llegar y todos los demás están escalones muy por debajo de él. Haber entrenado con él, haber visto cómo se prepara,

cómo entrena, es todo”, destacó “Fideo”.

“Es difícil de decir qué es un jugador de elite, pero creo que Leo te da todo eso, lo que uno quiere ser como jugador. Elite es estar en lo más alto de todo”, remarcó.

Y profundizó: “De Leo dije todo. Fue lo mejor que me pasó en mi carrera, como seguramente para otro fue jugar con Diego (Maradona)”.

Cuando pasó lo del Barça con Lea le quemamos la cabeza para que vaya a París porque quería jugar y vivir con él para ver lo que hace. Lo ves en los entrenamientos, en los partidos, pero en la Selección son diez días. Haberlo tenido en París fue un broche de oro”, finalizó.

EL RECUERDO DEL MUNDIAL DE QATAR 2022

“Lo que miro del Mundial es lo que sale en las redes, lo que sube la gente, las páginas de deportes. Te da nostalgia recordar esos momentos, no solo lo que se vivía en Qatar sino lo que pasaba en Argentina, la ilusión que había”, reveló.

“Nunca hablé de los mundiales anteriores, pero no sé cómo se han vivido, pero esto que viví es algo inexplicable lo que pasó el mes, por cómo venía la ola de cosas que se venían ganando con el equipo. Son momentos inolvidables. Lo ves y lo querés volver a ver otra vez”, destacó Di María.

Posteriormente, “Fideo” hizo hincapié en la frase de Messi, en la cual pidió confianza en el equipo tras la derrota ante Arabia Saudita: “Leo lo dijo de una manera tan suelta como si nada

hubiera pasado. Haber perdido el primer partido del Mundial era un montón. Que él lo diga de esa manera, puertas para adentro cuando lo escuchamos era tirar para adelante porque sabíamos que las cosas iban a salir bien”.

“En el partido pasaron cosas raras con los offsides, lo habíamos visto cómo jugaban, pero la ansiedad de querer ganar el primer partido, terminó pasando lo que pasó. Quedamos en offside y al final terminaron haciendo dos golazos. Esa frase va a quedar para siempre porque a partir de ahí todo se puso a favor”, recordó sobre la derrota por 2-1.

En cuanto al encuentro ante Francia, comentó: “Lo único que deseaba era jugar la final, poder estar dentro del once porque sentía que era mi revancha después de lo que me pasó en 2014.

Venía de hacer goles en Copa América y en la Finalissima y quería jugar porque sentía que era el momento”.

“El día antes de la final fue horrible porque íbamos a entrenar y yo veía que no entraba, que había hecho línea de 5, la pelota parada también. Yo le decía a Leo que no sabía si jugaba. Uno intentaba encontrar algo para agarrarse y veía que no. Igual entrené con ganas y con la mejor. Ese día previo fue de esa manera, viví cada segundo del entrenamiento viendo si podía agarrarme de algo para pensar que me iba a tocar, pero no había ninguna señal”, reveló.

Luego comentó que supo “que iba a jugar en la charla antes de salir al estadio”. “Nadie sabía cómo jugábamos. En la charla técnica dio el once, yo miré la pantalla y no me vi porque vi el lado derecho nada más. Después vi que no había línea de cinco y miré bien y yo estaba en el lado izquierdo”.

“El primer objetivo estaba que era jugar, después veía cómo solucionaba el jugar por izquierda, ja. Son momentos de mucho nervio porque uno quiere jugar, quiere estar. Cuando vi que

estaba del lado izquierdo la pierna izquierda empezó a temblar. Pero contento porque estaba adentro”, reveló.

“En la charla Scaloni habla de manera global, explica por qué vamos a jugar de tal manera. Yo llego a hacer el gol porque en la charla me había dicho que por momentos intente quedarme

descolgado, suelto, porque en la que podíamos recuperar podíamos salir rápido. Justo se dio la jugada de contra y yo arranqué a correr por el otro lado. Mejor imposible”, sentenció.

DI MARIA Y LA IMPORTANCIA DE LA FAMILIA PARA SUPERARSE

“La familia es todo porque están cuando las cosas van mal. Somos el hijo de puta que se lesiona, que no quiere jugar finales. Ahí es cuando la familia está, cuando sufre con vos, pero es quienes te dan la fuerza, las ganas de seguir peleando, quienes no te dejan caer”, puntualizó.

Y agregó: “Uno no piensa en darlo vuelta, pero tenés esa gente atrás tuyo que no deja que te pasen por arriba, que no deja que te pisoteen. Uno sigue por eso, porque tenés gente atrás que te está bancando a morir. Obvio que se piensa en que se va a revertir, pero no sabés si va a pasar. Cuántos pasaron y no pudieron, a veces no se da, pero intentarlo no cuesta nada e intentar luchar por lo que uno sueña no cuesta nada”.

“Es la familia la que está detrás. Uno puede seguir intentando, pero si no tiene la fuerza y la constancia de la familia es difícil. A veces alguno cae, alguno sufre un poco más porque no tiene fuerza. Una vez mi mamá me dijo y ’a está, cuánto vas a dejar que te pisoteen’, salió mi mujer a decirme ’seguí con el sueño de vestir la camiseta que tanto deseas’. No son todos de fierro porque es difícil, pero capaz pasa una semana y mi vieja dijo ‘sí hijo tenés que seguir, no bajes los brazos’”, sentenció.

EL RETIRO DE LA SELECCION

Di María tomó la decisión de retirarse como jugador nacional tras la Copa América de Estados Unidos 2024, edición que conquistó con el equipo y lo proclamó bicampeón. “Jamás pensé en cómo terminaría mi película”, remarcó.

“La Copa América la hubiese perdido y me iba así. La decisión mía de retirarme de la Selección ya estaba tomada, la película podía terminar mal. Mi pensamiento era que veía que llegaban nuevos chicos y había que darles espacio”, explicó.

“Yo quiero que la Selección siga ganando. En la semifinal ya lo dije me voy por la puerta grande, ya estaba, lo había logrado todo, quise llegar hasta la Copa América post Mundial y se terminó. Durante la copa los chicos me preguntaron y yo les decía que se terminaba ahí”, remarcó.

SU MENSAJE PARA LA ’ALBICELESTE’

“A los chicos que juegan en la Selección les diría que sigan para adelante, que no escuchen lo que se dice, que sueñen en grande, que nunca bajen los brazos, que peleen por cada sueño que tienen y lo importante es siempre pensar en más”, destacó.

Y agregó: “A mi me hizo llegar a donde llegué y lograr lo que logré el querer siempre más. Es un trabajo y yo a mi trabajo siento que lo hice bien durante el año si levanto un trofeo a fin de año. El objetivo de un jugador es proponerse metas y eso está en terminar el año y levantarse algo, ser el goleador, asistidor. Intentar cumplir cada sueño que uno se pone en mente”.

SU FUTURO TRAS EL RETIRO COMO PROFESIONAL

“Estoy haciendo el curso de entrenador para ver qué pasa más adelante. No tengo algo en mente, lo estoy haciendo porque lleva sus años y lo quiero hacer bien. Después veré si en algún momento se me cruza ser entrenador”, reveló Di María.

“No sé si me gustaría, pero es lo más cercano a ser jugador. Escuché muchos consejos del Kily (González), Pablo (Aimar), Walter (Samuel), Scaloni, que cuando dejás sentís esa falta de adrenalina de los partidos, de viajar... Veré cuando lo mío termine y qué se me cruza por la cabeza y decidiré por dónde quiero hacer mi camino”, sentenció.

UN CUERPO TECNICO COMPLETO

“Es un cuerpo técnico completo porque trabajan en lo que es táctico, en defender, atacar. Tenés pelota parada con Walter y el Ratón, los consejos de Pablo por cómo atajar. Tenés todo porque también fueron jugadores y saben lo que le gusta o no al futbolista, lo que le puede molestar o no, algún día libre, las concentraciones o las comidas... Tienen todo eso y por eso para mí es un CT completo”, comentó.

Y luego, destacó: “Al final, uno no puede hablar ni de suerte, porque si ganás tanto no lo es. Ojalá que sigan siempre juntos, pero a veces alguno quiere seguir por su lado, pero mientras estén en la Selección las cosas van a seguir saliendo bien. Tienen buen ojo para ver jugadores porque muchos de los campeones del mundo no los conocían y armaron un grupo espectacular”.

“Lo que armó Scaloni con el CT es algo muy lindo. No solo son compañeros, sino que hay una amistad”, subrayó.

EL RECUERDO DE DIEGO Y LA IMPORTANCIA EN SU CARRERA

“Diego para mí es Dios es como mi segundo papá, lo es todo. Me bancó en las peores, siempre creyó en mi, siempre estuvo para darme un consejo. Las anécdotas de cuando venía a la pieza a la madrugada y se ponía a charlar... Antes de la final de la Copa América le pedí a él una mano, hice el gol y se ganó con ese gol”, destacó.

“A partir de ahí lo tuve como si fuese un dios. En la FInalissima lo hice, en la final del Mundo también se lo pedí. Hay un video que salió que ni yo me di cuenta que le agradecí. Estuvo en los momentos duros, me bancó y siempre sentí ese cariño de papá hacia un hijo. Hasta el día de hoy cuando hablo con Claudia o cuando mi mujer habla con las hijas recordamos esos momentos. Claudia me decía que me quería como un hijo, que me defendía”.

EL PENAL DE MONTIEL

“Sobre Montiel decía “hoy no podés errar, es el momento”. Tenía mucha fe en Gonza, pero los nervios de que es un penal y que todo puede pasar esta, cuando vi que el arquero se tiró para el otro

lado la explosión del corazón era enorme”, reveló.