Diadema y Ameghino juegan de noche en Kilómetro 27

Se enfrentan este viernes desde las 20 por el adelanto de la 4ª fecha del torneo Zonal “A” del fútbol de Comodoro Rivadavia.

Argentinos Diadema recibirá este viernes a Florentino Ameghino en el adelanto de la 4ª fecha del Torneo Zonal “A”, que organiza la Liga de Fútbol de Comodoro Rivadavia.

El partido, que se jugará en Kilómetro 27, dará comienzo a las 20, y tendrá el arbitraje de Luis Fimiani, quien estará acompañado por Gastón Verón y Luis Marcial. El encuentro de Reserva se iniciará dos horas antes.

El sábado, mientras tanto, la jornada continuará con los duelos entre Huracán y Unión San Martín Azcuénaga y Deportivo Sarmiento-Petroquímica.

El domingo, mientras tanto, jugarán al mediodía Tiro Federal y General Saavedra, mientras que quedarán pendientes Jorge Newbery-Laprida y Comisión de Actividades Infantiles-Próspero Palazzo, ya que el “Lobo” recibirá este domingo al “Azzurro” por el comienzo del Torneo Regional Federal Amateur 2025/26.

Cabe destacar que todos los partidos del Zonal “A” se juegan sin la asistencia de público visitante.

……………….

Programa de la 4ª fecha

VIERNES 17 (20:00 Primera – 18:00 Reserva)

- Argentinos Diadema vs Florentino Ameghino.

Arbitro: Luis Fimiani.

Asistentes: Gastón Verón y Luis Marcial.

Cancha: Argentinos Diadema.

SABADO 18 (15:30 Primera – 13:30 Reserva)

- Huracán vs USMA.

Arbitro: Maximiliano Selg.

Asistentes: Armando Subelza y Marcelo Coca.

Cancha: Huracán.

SABADO 18 (16:00 Primera – 14:00 Reserva)

- Deportivo Sarmiento vs Petroquímica.

Arbitro: Diego Bayón.

Asistentes: Gabriel Jarpa y Gustavo Corbalán.

Cancha: Deportivo Sarmiento.

DOMINGO (12:00 Primera – 10:00 Reserva)

- Tiro Federal vs General Saavedra.

Arbitro: Gabriel Jarpa.

Asistentes: Gastón Verón y Eduardo Vallejos.

Cancha: Tiro Federal.

A CONFIRMAR

- Jorge Newbery vs Laprida.

- CAI vs Próspero Palazzo.

