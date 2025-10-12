También jugarán este domingo desde las 15 Huracán-Florentino Ameghino, USMA-CAI, Próspero Palazzo-Argentinos Diadema y Sarmiento-Tiro Federal.

Petroquímica recibe a Newbery en el destacado de la 3ª fecha

Este domingo, a partir de las 15, se completará en Comodoro Rivadavia la tercera fecha del Torneo Zonal “A” que organiza la Liga Oficial de Fútbol.

En el duelo que se destaca, Petroquímica recibirá a Jorge Newbery, en partido que será controlado por Diego Schooff.

Los dos equipos suman seis puntos, por lo que el ganador de este partido quedará como absoluto líder e invicto de la Zona “A2.

Por su parte, Huracán recibirá a Florentino Ameghino con el arbitraje de Guillermo Díaz, Comisión de Actividades Infantiles visitará a Unión San Martín Azcuénaga, con Luis Fimiani como árbitro en otro de los partidos que sobresalen de la jornada.

Además, Próspero Palazzo, recibirá a Argentinos Diadema con Blas Subelza como juez principal, mientras que el Deportivo Sarmiento se medirá en su estadio “Pampa Zaldúa” ante Tiro Federal, que necesita de manera imperiosa ganar para escapar de la zona peligrosa.

Cabe destacar que todos los partidos se jugarán sin público visitante.

Por otra parte, en el partido que adelantó este sábado la 3ª fecha, General Saavedra derrotó de visitante 2-1 a Laprida, con goles de Jesús Molina y Santino Barrientos.

Panorama de la 3ª fecha

SABADO 11

- Laprida 1 / General Saavedra 2.

DOMINGO 12

15:00 Primera – 12:00 Reserva

- Petroquímica vs Jorge Newbery.

Arbitro: Diego Schooff.

Asistentes: Cristian Ontivero y Gastón Cejas.

Cancha: Petroquímica.

15:00 Primera – 12:30 Reserva

- Huracán vs Florentino Ameghino.

Arbitro: Guillermo Díaz.

Asistentes: Diego Bayón y Yamila Ramos.

Cancha: Huracán.

- USMA vs CAI.

Arbitro: Luis Fimiani.

Asistentes: Lucas Bres y Víctor Velarde.

Cancha: USMA.

- Próspero Palazzo vs Argentinos Diadema.

Arbitro: Blas Subelza.

Asistentes: Sergio Corbalán y Matías Ortiz.

Cancha: Próspero Palazzo.

- Deportivo Sarmiento vs Tiro Federal.

Arbitro: Carlos Rujano.

Asistentes: Sergio Navarrete y Marcelo Cocca.

Cancha: Deportivo Sarmiento.

