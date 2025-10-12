Se completó este domingo la 3ª fecha del torneo de la Liga de Fútbol de Comodoro Rivadavia. También ganaron Próspero Palazzo y Deportivo Sarmiento.

Ganaron Huracán y CAI; Petroquímica empató con Newbery por el Zonal "A"

Con cinco partidos, este domingo se completó la tercera fecha del Torneo Zonal “A” que organiza la Liga de Fútbol de Comodoro Rivadavia.

En la Zona “A” hubo triunfos de Huracán, Comisión de Actividades Infantiles y Próspero Palazzo. Mientras que en la “B”, y en duelo de líderes Petroquímica y Jorge Newbery no se sacaron ventajas en Kilómetro 8, además de que hubo goleada del Deportivo Sarmiento.

La Comisión de Actividades Infantiles superó de visitante 2-0 a Unión San Martín Azcuénaga y sigue arriba en la Zona “B”.

El elenco, que conducen Nicolás Segura y Andrés Silvera, se fue con los tres puntos del estadio “Armando Avila” gracias a los goles marcados en el segundo tiempo. A los 8’ abrió el marcador Luca Miroglio, mientras que a los 19’ aumentó el colombiano Byron Ortiz.

Por su parte, en el “César Muñoz”, Huracán le ganó a Florentino Ameghino 3-1, con dos tantos de Maximiliano Benito y uno de Facundo Araya. De esa manera, el “Globo” comparte la punta con el “Azzurro”, los dos con siete puntos.

El que también ganó fue Próspero Palazzo, que se impuso como local por 3-1 ante Argentinos Diadema, con goles de Nahuel Coria, Gabriel Campos y Josué Jara. El tanto del elenco de Kilómetro 27 lo hizo Axel Romero.

Mientras que por la zona “A”, Petroquímica y Jorge Newbery igualaron sin goles, mientras que el Deportivo Sarmiento, con tantos de Tomás Fuente, Franco Erro, González, Thiago Caballero y Víctor Cáceres, goleó 5-0 a Tiro Federal, que sigue último tanto en la tabla del campeonato como la general.

La fecha se había iniciado el sábado con la victoria, como visitante, de General Saavedra por 2-1 ante Laprida, con goles de Jesús Molina y Santino Barrientos.

POSICIONES

Zona “A”: Jorge Newbery 7 puntos, Petroquímica 7, Deportivo Sarmiento 6, Laprida 3, General Saavedra 3 y Tiro Federal 0.

Zona “B”: Comisión de Actividades Infantiles 7, Huracán 7, Próspero Palazzo 6, Argentinos Diadema 3, USMA 3 y Florentino Ameghino 0.

…………………

Panorama de la 3ª fecha

SABADO 11

- Laprida 1 / General Saavedra 2.

DOMINGO 12

- Petroquímica 0 / Jorge Newbery 0.

- Huracán 3 / Florentino Ameghino 1.

- USMA 0 / CAI 2.

- Próspero Palazzo 3 / Argentinos Diadema 1.

- Deportivo Sarmiento 5 / Tiro Federal 0.

……………..

Próxima fecha (4ª)

Zona “A”

- Tiro Federal vs General Saavedra

- Jorge Newbery vs Laprida

- Deportivo Sarmiento vs Petroquímica.

Zona “B”

- Florentino Ameghino vs Argentinos Diadema.

- CAI vs Próspero Palazzo.

- Huracán vs USMA.

Foto: Prensa USMA.