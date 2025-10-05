El “Lobo” venció 2-0 a Sarmiento y “Petro” superó 3-2 a Saavedra, y ambos lideran la zona A, donde además goleó Laprida. En la B, CAI y Huracán igualaron 1-1, y Diadema le ganó 3-1 a USMA.

Newbery y Petroquímica siguen con puntaje ideal en el Zonal "A"

Con cinco partidos, este domingo se completó la segunda fecha del torneo Zonal “A” que organiza la Liga de Fútbol de Comodoro Rivadavia.

En la Zona “A”, Jorge Newbery logró su segunda victoria en el campeonato al derrotar de local por 2-0 al Deportivo Sarmiento.

El elenco “Aeronauta” se hizo fuerte en La Madriguera y con goles de Alex Aguirre y Gabriel Jara, se quedó con la victoria y sigue arriba en su grupo.

El que también volvió a ganar fue Petroquímica, que venció de visitante 3-2 a General Saavedra con dos goles de Benjamín Pedrosa y uno de Marcelo Areco.

Mientras tanto, Laprida obtuvo un sólido triunfo en su visita a Tiro Federal por 5 goles contra 1. El “Canario” se llevó los tres puntos del barrio Cemento por el hat-trick de Santiago Díaz -uno de penal- y los goles de Javier Astete y Vladimir Cano. El gol del elenco “tirolense” fue obra de Gonzalo Zúñiga.

En este partido, el arquero del local, Juan Macías, le contuvo un penal al “Tanque” Díaz en lo que fue la última jugada del partido.

Por su parte, en la Zona “B”, Comisión de Actividades Infantiles y Huracán empataron en el estadio Domingo Perea 1-1-.

Román Ivanoff -en contra de su valla- abrió la cuenta para el “Globo” a los 29’ de la primera etapa y Facundo Vilte, a los 48’ del complemento, empató para el elenco que dirigen Nicolás Segura y Andrés Silvera.

En Kilómetro 27, el local Argentinos Diadema derrotó 3-1 a Unión San Martín Azcuénaga. La victoria la logró por el doble de Jorge Aynol, mientras que un gol convirtió Claudio Leguizamón. El tanto del cuadro “patricio” lo hizo Franco Antignir.

La fecha se había iniciado este sábado con la victoria de Próspero Palazzo ante Florentino Ameghino por 6-3.

Panorama de la 2ª fecha

SABADO 4

- Florentino Ameghino 3 / Próspero Palazzo 6.

DOMINGO 5

- CAI 1 / Huracán 1

- Jorge Newbery 2 / Deportivo Sarmiento 0.

- Tiro Federal 1 / Laprida 5.

- General Saavedra 2 / Petroquímica 3.

- Argentinos Diadema 3 / USMA 1

Próxima fecha (3ª)

Zona “A”

- Deportivo Sarmiento vs Tiro Federal.

- Petroquímica vs Jorge Newbery.

- Laprida vs General Saavedra.

Zona “B”

- Huracán vs Florentino Ameghino.

- USMA vs CAI.

- Próspero Palazzo vs Argentinos Diadema.

