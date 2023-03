Dio inicio el torneo Apertura de Césped 2023 de hóckey  

El fin de semana dio comienzo el torneo Apertura de Césped 2023 que organiza la Asociación Austral de Hóckey.

En ese contexto, en esta primera fecha y por la categoría Primera Damas, hubo triunfos de Deportivo Portugués, Chenque RC y Náutico Rada Tilly.

El domingo, el conjunto lusitano se impuso por 1-0 sobre Santa Lucía, mientras que Chenque RC derrotó 6-3 a Calafate RC.

Por su parte, Náutico Rada Tilly goleó 7-0 a Comodoro RC en el restante partido que se jugó en Damas Mayores.

Asimismo, se jugaron partidos de las categorías formativas en Sub 14, Sub 16, Sub 16B y Sub 19.

La actividad tuvo lugar el sábado en cancha del Club Deportivo Portugués, mientras que el domingo se jugó de nuevo en terreno lusitano como así también en el campo de juego de Náutico y Deportivo Rada Tilly.

Panorama de la 1ª fecha

SABADO

Cancha: Deportivo Portugués.

Local: Deportivo Portuguñés.

SUB 14

- Deportivo Portugués 0 / Santa Lucía 1.

- Chenque RC 1 / Calafate RC 1.

SUB 19

- Deportivo Portugués 2 / Santa Lucía 1.

- Chenque RC 0 / Calafate RC 9.

DOMINGO

Cancha: Deportivo Portugués.

Local: Deportivo Portugués.

SUB 16

- Deportivo Portugués 2 / Santa Lucía 0.

- Chenque RC 0 / Calafate RC 5.

SUB 16B

- Deportivo Portugués 2 / Calafate RC 0.

PRIMERA DAMAS

- Deportivo Portugués 1 / Santa Lucía 0.

- Chenque RC 6 / Calafate RC 3.

Cancha: Náutico y Deportivo Rada Tilly.

Local: Náutico Rada Tilly.

SUB14

- Náutico Negro 2 / Náutico Rada Tilly 3.

SUB16

- Comodoro RC 0 / Náutico Rada Tilly 16.

SUB 19

- Calafate RC B 0 / Náutico Rada Tilly 15.

PRIMERA DAMAS

- Comodoro RC 0 / Náutico Rada Tilly 7.