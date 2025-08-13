La Cámara de Diputados de Uruguay aprobó un proyecto de ley que busca legalizar la eutanasia y el suicidio asistido. La votación, que se llevó a cabo durante la madrugada, resultó en 64 votos a favor y 29 en contra. Ahora, la iniciativa debe ser ratificada por el Senado para convertirse en ley.

Diputados de Uruguay aprueban proyecto de ley para legalizar la eutanasia

De aprobarse, Uruguay sería el tercer país de América Latina en legalizar la eutanasia, después de Colombia y Ecuador.

¿Qué establece el proyecto de ley?

El proyecto de ley busca regular y garantizar "el derecho de las personas a transcurrir dignamente el proceso de morir". Para acceder a este procedimiento, se deben cumplir los siguientes requisitos:

Ser mayor de edad y con plena capacidad psíquica.

Padecer una enfermedad incurable e irreversible en etapa terminal o sufrir dolores insoportables.

La solicitud debe ser aprobada por al menos dos profesionales de la salud.

El acceso se limita a ciudadanos uruguayos o a extranjeros con residencia acreditada.

La propuesta busca ofrecer una muerte "indolora, apacible y respetuosa" a quienes lo soliciten y cumplan con las condiciones.

El camino hacia la aprobación final

El debate sobre la eutanasia en Uruguay no es nuevo. En 2013, se aprobó el derecho de los pacientes terminales a rechazar tratamientos médicos. Sin embargo, la eutanasia y el suicidio asistido siguen tipificados como "homicidio piadoso" en el Código Penal.

Esta iniciativa, impulsada por el Frente Amplio, cuenta con un amplio respaldo social, según una encuesta de 2022 que mostró que el 77% de la población uruguaya está a favor de la legalización bajo circunstancias específicas.

El Senado, donde el oficialismo tiene mayoría, se prepara para debatir el proyecto. La expectativa es que sea sometido a votación antes de que termine el año, lo que podría convertir a Uruguay en un referente regional en la regulación del derecho a una muerte digna.