Discapacidad: Concejo de Trevelin apoyó proyecto de emergencia

Fue con los votos de Unión por la Patria, ya que Juntos por el Cambio no acompañó la iniciativa de respaldo a lo sancionado por Diputados.

En la sesión ordinaria celebrada este jueves por la mañana, el cuerpo legislativo del “Pueblo del Molino” (a partir únicamente del voto favorable de los concejales justicialistas) expresó el “apoyo total al Proyecto de Ley de Emergencia en Discapacidad” que por estos días trata el Congreso de la Nación.

Entre los considerandos planteados en el desarrollo de este Proyecto de Comunicación aprobado hoy en Trevelin aparece que “el Gobierno Nacional, por orden de Javier Milei, derogó la Resolución N ° 187/2025 la cual tenía como objetivo regular y auditar más de un millón de pensiones no contributivas por invalidez laboral”.

Se advierte, asimismo, que “desde diciembre de 2024 no se realiza una actualización del valor del nomenclador nacional, habiendo sido la última actualización un 0,8%, lo cual provoca que centros e instituciones estén cerrando sus puertas, o prestadores independientes y transportistas ven con dificultad seguir sosteniendo las prestaciones”.

Se lamenta que el sistema de discapacidad argentino “viene experimentando demoras importantes en las autorizaciones de las prestaciones durante todo el año 2025”. La administración libertaria “no ejecuta el Fondo Solidario de Redistribución instrumento económico del Sistema Nacional del Seguro de Salud (Ley 23.661) destinado a garantizar el acceso equitativo a prestaciones de salud”, se denuncia.

“Además de lo expuesto, incumplir con la ejecución del FSR pone en serio riesgo a personas de escasos recursos y sus familias, sumado al incumplimiento de convenios internacionales suscriptos por la República Argentina en materia de discapacidad y Derechos Humanos”, se alerta.

Es preciso mencionar que el Proyecto de Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad, entre otros puntos, establece ejecutar los fondos destinados a Discapacidad en todo el territorio nacional.

“En Trevelin y sus Parajes, como así también toda la región, el abandono en discapacidad afecta a cientos de personas con discapacidad y sus familias, quedando desprovistas del acompañamiento estatal que han adquirido por Ley, siendo derechos adquiridos para el bienestar y dignidad humana”, señala la Comunicación sancionada hoy.

El mencionado Proyecto de Comunicación en apoyo a la propuesta para declarar la emergencia en discapacidad para todo el territorio argentino fue aprobado solo por el voto del oficialismo (Unión por la Patria) ya que los concejales del bloque de Juntos por el Cambio decidieron no acompañar.

La presidenta de la casa de las leyes, Claudia Garitano, criticó a la gestión del presidente Javier Milei por no respetar siquiera las leyes y limitar los derechos de las personas con discapacidad. “No se puede hablar de estabilidad económica si es a costa de este sector o de otros ciudadanos”, reflexionó y disparó contra el aclamado “equilibrio fiscal” que deja bajo la fría sombra a millones de argentinos. “En el pasado tuvimos gobiernos que registraron estabilidad económica y con la gente adentro”, acentuó.

El concejal peronista Facundo Pais se mostró sorprendido con el voto de la oposición y cuestionó la falta de empatía para con la delicada situación de miles de personas con discapacidad en la Argentina. “Encuentro similitudes entre la Libertad Avanza y este bloque de Juntos por el Cambio”, aseveró y sostuvo que “mientras algunos queremos ayudar a quienes están en situación de vulnerabilidad, otros en cambio piden por exenciones impositivas para las grandes empresas”.

En la misma línea, la concejal Diana Sbil Maripan recriminó a la oposición por no acompañar este Proyecto de Comunicación que manifiesta el apoyo total a la iniciativa que intenta declarar la emergencia en discapacidad en el país y, al mismo tiempo, expuso las similitudes cada vez más notorias entre la Libertad Avanza y el espacio de Juntos por el Cambio.

A su turno, el edil David Arakawa entendió que en la Argentina “hay temas que no pueden postergarse más”, señalando que justamente uno de ellos es la preocupante realidad que sufren las personas con discapacidad ante la pérdida sistemática de derechos. Desde el Gobierno Nacional “están atacando a un sector muy vulnerable y que necesita mucho”, enfatizó.

En tanto, Emilia Méndez fustigó la actitud de los concejale de Juntos por el Cambio y lanzó un férreo cuestionamiento a la gestión encarnada por la Libertad Avanza que desatiende a la población integrada por personas con discapacidad y, en paralelo, endeuda a los argentinos en millones de dólares a través de préstamos solicitados ante organismos internacionales. “Plata para reprimir hay, pero para las personas con discapacidad no”, se quejó e instó a que “la discapacidad sea una prioridad, sobre todo en este contexto de crisis”.

Finalmente, Livio Espinoza cargó contra el Gobierno de Javier Milei que “pone los fondos del Estado donde no corresponde y saca de los lugares trascendentales. Hay que darle posibilidades a argentinos que no tienen ayuda”. Consideró, en ese marco, que las máximas autoridades de la Administración Central no deben hacerse las distraídas y deben garantizar recursos para sectores vulnerables de la población.