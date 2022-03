Docentes acusan a Sastre de no atender el teléfono

Entre idas y vueltas, el ciclo lectivo se ve interrumpido en Chubut. Será el quinto año que los estudiantes de la educación pública no tienen clases de manera normal.

Mientras el gobernador Mariano Arcioni inauguraba el periodo de sesiones ordinarias de la Legislatura provincial, la Asociación de Trabajadores de la Educación de Chubut (ATECh) llevaba a cabo un reclamo por considerar que la oferta de aumento salarial del Gobierno provincial es insuficiente y que no se cumplen con las obras en las escuelas.

Al final la sesión, representantes del gremio que nuclea a la mayoría de los trabajadores de la Educación se encontraron con el vicegobernador Ricardo Sastre. “Yo no me escondo”, le dijo el presidente de la Legislatura chubutense. Los docentes pedían que los reciba para encontrar una solución al conflicto que imposibilita el dictado normal de clases. “Dame el contacto que yo te llamo”, “Yo llego a Casa de Gobierno y te llamo” y “Dame diez minutos y te llamo”, son las respuestas que logró esgrimir Sastre.

Sin embargo, ATECh denuncia que las llamadas nunca se realizaron. “La verdad que nos parece que si el tema realmente les interesa iban a atender el teléfono o iban a llamar porque no nos consta que nos iban a llamar. Es un papelón porque si no pueden cumplir con un tema tan concreto es muy difícil que tengamos respuestas serias por parte de este Gobierno”, cuestionó el secretario general de ATECh, Daniel Murphy.

En redes sociales, el vicegobernador culpó al dirigente gremial de devolver las llamadas cuando “estaba en ruta”. Lo hizo cuando le contestó a una docente que lo señaló por no cumplir con sus promesas, pero que tiene aspiraciones a gobernador. “No estimada, en 10 min lo llame al Sr Murphy p/conversar en gobierno, no atendió su cel, le envié mje de vos (sic) q puede decirle q lo publique y recién contesto a los 45 min, cuando yo estaba ya en ruta, cumplí como me comprometí. No mentí y los atendí, interiorícese antes, saludos!”, posteó Sastre.

En este sentido, el gremio docente anunció que el lunes y miércoles habrá asambleas en todas las escuelas para definir acciones en respuesta al conflicto paritario. “En virtud de las negociaciones en curso, la Asociación de Trabajadores de la Educación de Chubut, comunicó en fecha 10 de febrero de 2022 el procedimiento estatutario de la entidad para establecer posición respecto a las instancias actuales del proceso paritario, constando en acta lo referido. El 7/03/22 y 09/03/2022 los trabajadores de la educación son convocados a realizar asambleas en el lugar de trabajo, ocupando una parte del horario laboral a fin de expedirse ante la representación sindical”, explicaron.

Hay que destacar que el martes 8 habrá paro debido a las actividades programadas por el Día Internacional de la Mujer.