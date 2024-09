Dolor en el mundo artístico por la muerte de Selva Alemán

Hay amistades que duran toda la vida, aunque en ese trayecto algunas personas vayan abandonando el camino. La muerte de la querida actriz Selva Alemán consternó a toda la colonia artística este martes por la tarde. La esposa de Arturo Puig falleció repentinamente de un ataque al corazón y, apenas se conoció la noticia, sus compañeros entrañables se ocuparon de despedirla, cada uno a su manera.

Martha González fue una de las primeras en hablar con Teleshow para expresar su dolor ante la repentina partida de su amiga. “No, no murió Selva. Ella va a vivir en el corazón de cada uno que la conoció”, comenzó diciendo profundamente conmovida. “Yo fui amiga desde los 14 años, toda nuestra adolescencia la pasamos juntas”, dijo la actriz con la voz quebrada. “Tengo un dolor tan grande... Y lo abrazo muy fuerte a Arturo, que también nos conocimos de tan chicos...Que se muera una parte nuestra...”, siguió. “Pero como yo siento que la muerte no existe, Selva seguirá viviendo”, concluyó con énfasis.

Otra de sus amigas que se emocionó al despedir a la actriz fue Nora Cárpena. “Yo conozco a Selva de toda la vida”, inició la conversación la esposa de Guillermo Bredeston, refiriéndose a ella todavía en tiempo presente. “Cuando éramos jóvenes no trabajamos juntas, pero nos veíamos, era una época en donde había mucha ficción, y uno se encontraba en los pasillos de los canales, en los bares, en el bar de al lado, en la calle San Juan, en la época de Canal 13″, rememoró. “También en Canal 9, era permanente, todas las actrices que tenemos más o menos la misma edad, en esa época había tantos programas que nos cruzábamos permanentemente, y tomábamos un café o charlábamos”, dijo, mientras agregó que Selva había trabajado con su esposo. “Ella había trabajado bastante con Guillermo, hicieron pareja en la película Pimienta, de (Luis) Sandrini. Y después yo tuve la suerte de trabajar con ella cuando un verano en Carlos Paz vino a hacer un personaje en Brujas, hacía de la dueña de casa. Ese verano no pudo estar Thelma (Biral), y ella tomó ese personaje y lo hizo maravillosamente bien”, agregó. “Era una gran actriz, y era una persona deliciosa. La verdad fue un placer trabajar con ella”, describió a su amiga.

“Era agradable, simpática, siempre estaba de buen humor. Tenía un estar tan placentero, que realmente era un gusto. Estoy bastante shockeada, no me lo imaginé. No sé por qué, cuando todas en este momento estamos en edad de descuento, toda nuestra generación, pero fue un golpe. Muy fuerte la noticia. Lamento profundamente y deseo que Dios le de paz a su alma, que descanse en paz, y que lo pueda sobrellevar su familia, Arturo, nietos, hijos. Toda la gente que la quería tanto, y que tanto la acompañaba”, finalizó muy sentida.

Por su parte, otro gran compañero, Antonio Grimau, le dedicó unas emotivas palabras. En comunicación con Teleshow, el actor se manifestó visiblemente consternado. “La verdad es que no hay palabras para definir lo que fue hasta hace muy poco la presencia de Selva Alemán en la vida de muchos y, en particular, en la mía. Porque tuve la enorme fortuna de compartir escenarios con ella en, por lo menos, tres oportunidades. Siempre fue de una enorme solidaridad, de un apoyo permanente a mi propia tarea, casi te diría que descuidando la suya, para tener un panorama global de lo que ella necesitaba del espectáculo, en concordancia con el director de turno”, recordó.

Acto seguido, continuó. “Amor, generosidad, un talento impresionante, yo la he ido a ver como espectador para aplaudirla de pie por su excelencia como actriz y creo que conociéndola como compañera de Arturo necesariamente él tiene que estar destrozado porque ha perdido a una mujer extraordinaria, que podría haber sido la felicidad de cualquier hombre. No hay palabras para definirla. Excelencia en lo humano y excelencia en lo artístico, eso fue lo que yo conocí de Selva Alemán. ¡Hasta pronto, queridísima Selva!”, despidió el actor a su amiga.

Mario Pasik también quiso dejar su emotivo testimonio ante la partida de la actriz. “Estoy totalmente impactado, la verdad es que es muy fuerte por lo imprevisto y por un recuerdo muy cercano que tengo, ha venido a ver junto a Arturo hace tres semanas Legalmente Rubia. Fotos, recuerdos, abrazos, tengo el recuerdo de cuando hicimos pareja juntos hace muchísimos años, y también en Atreverse, y en tantas tiras. Lamento muchísimo y quiero mandarle un abrazo enorme a Arturo, que me imagino cómo debe estar, una pareja de 50 años, los conocí cuando apenas ellos recién se conocían, un abrazo enorme para él y para toda la gente que la ha querido tanto”, concluyó.