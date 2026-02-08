Domenech ganó en la clase mayor del TN

Completó un exitoso domingo, triunfando en Clase 3 a los mandos del Volkswagen Virtus con el cual venció en la apertura del pasado campeonato. Urcera y Chapur completaron el podio.

Alfonso Domenech venció en la apertura del Campeonato 2026 de TN Clase 3, cuya primera fecha se disputó en el autódromo Ciudad de Paraná, en el marco del Gran Premio Club de Volantes Entrerrianos – Copa Pilay.

Tal como ocurrió en la apertura del pasado certamen, el piloto de Pergamino, provincia de Buenos Aires, se impuso por segunda vez consecutiva en el trazado administrado por el Club De Volantes Entrerrianos a bordo del Volkswagen Virtus atendido por Saturni Racing, no sin antes disputar plenamente la vanguardia de la carrera con José Manuel Urcera, finalmente clasificado en la segunda posición a bordo del Ford Focus atendido por GR Competición.

Facundo Chapur completó el podio, llegando en el tercer lugar a bordo del Honda Civic atendido por Larrauri Racing, luego de un leve despiste en el inicio de la competencia que le hizo resignar algunas posiciones cuando era protagonista en la vanguardia de la misma. Jonatan Castellano y Sebastián Gómez completaron las principales posiciones de esta prueba que cerró el cronograma de actividades en el trazado entrerriano, informó la APAT.

En la primera parte, por distintos motivos, Agustín Canapino, Jorge Barrio, Mauricio Lambiris y Julián Santero quedaron fuera de competencia. De los citados, la carrera del piloto uruguayo que compite con el equipo MG-C Pergamino terminó de manera accidentada, con un golpe en el paredón del primer curvón del trazado entrerriano, sin consecuencias físicas para el protagonista.

………………..

Panorama – 20 vueltas

1º Alfonso Domenech (VW Virtus) 34’36”930/1000

2º José Manuel Urcera (Ford Focus) a 1’129/1000

3º Facundo Chapur (Honda Civic) a 2’443/1000

4º Jonatan Castellano (Chevrolet Cruze) a 5’876/1000

5º Sebastián Gómez (VW Vento) a 6’747/1000

6º Thiago Martínez (Ford Focus) a 7’636/1000

7º Lucas Vicino (Toyota Corolla) a 9’057/1000

8º Joel Gasmann (Chevrolet Cruze) a 12’727/1000

9º Fabián Yannantuoni (Ford Focus) a 19’892/1000

10º Nicolás Moscarini (Toyota Corolla) a 20’595/1000