Domenech ganó en la clase mayor del TN

Alfonso Domenech venció en la apertura del Campeonato 2026 de TN Clase 3, cuya primera fecha se disputó en el autódromo Ciudad de Paraná, en el marco del Gran Premio Club de Volantes Entrerrianos – Copa Pilay.
Tal como ocurrió en la apertura del pasado certamen, el piloto de Pergamino, provincia de Buenos Aires, se impuso por segunda vez consecutiva en el trazado administrado por el Club De Volantes Entrerrianos a bordo del Volkswagen Virtus atendido por Saturni Racing, no sin antes disputar plenamente la vanguardia de la carrera con José Manuel Urcera, finalmente clasificado en la segunda posición a bordo del Ford Focus atendido por GR Competición.
Facundo Chapur completó el podio, llegando en el tercer lugar a bordo del Honda Civic atendido por Larrauri Racing, luego de un leve despiste en el inicio de la competencia que le hizo resignar algunas posiciones cuando era protagonista en la vanguardia de la misma. Jonatan Castellano y Sebastián Gómez completaron las principales posiciones de esta prueba que cerró el cronograma de actividades en el trazado entrerriano, informó la APAT.
En la primera parte, por distintos motivos, Agustín Canapino, Jorge Barrio, Mauricio Lambiris y Julián Santero quedaron fuera de competencia. De los citados, la carrera del piloto uruguayo que compite con el equipo MG-C Pergamino terminó de manera accidentada, con un golpe en el paredón del primer curvón del trazado entrerriano, sin consecuencias físicas para el protagonista.
Panorama – 20 vueltas
1º Alfonso Domenech (VW Virtus) 34’36”930/1000
2º José Manuel Urcera (Ford Focus) a 1’129/1000
3º Facundo Chapur (Honda Civic) a 2’443/1000
4º Jonatan Castellano (Chevrolet Cruze) a 5’876/1000
5º Sebastián Gómez (VW Vento) a 6’747/1000
6º Thiago Martínez (Ford Focus) a 7’636/1000
7º Lucas Vicino (Toyota Corolla) a 9’057/1000
8º Joel Gasmann (Chevrolet Cruze) a 12’727/1000
9º Fabián Yannantuoni (Ford Focus) a 19’892/1000
10º Nicolás Moscarini (Toyota Corolla) a 20’595/1000