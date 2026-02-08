Coltrinari ganó la primera final del TN en la Clase 2

Logró su tercera victoria consecutiva en Entre Ríos al imponerse en la prueba final corrida en Paraná, donde el comodorense Renzo Blotta fue excluido.

Francisco Coltrinari se consagró ganador de la primera fecha del Campeonato 2026 de TN Clase 2 diputada en el autódromo Ciudad de Paraná (Entre Ríos), a los mandos del Peugeot 208 atendido por el equipo Saturni Racing.

Con este resultado, el piloto salteño se convierte en líder del Campeonato 2026 y logra su tercera victoria consecutiva en la provincia de Entre Ríos al vencer en dos ocasiones en Concordia, y la restante este domingo, en el Club de Volantes Entrerrianos.

El dominio del vencedor fue de principio a fin, no sin antes mantener una plena disputa por la primera posición con Tomás Vitar, quien finalmente completó la competencia en el segundo lugar, obteniendo su primer podio en Clase 2 a bordo de un Nissan March atendido por el equipo GR Competición. Juan Ignacio Canela, en tanto, comienza la temporada logrando un podio, el primero integrando el equipo Alquat Motorsport a bordo del Toyota Yaris con el cual Bautista Damiani se consideró campeón en la pasada temporada, informó la página del TN.

Tras el podio, Lucas Petracchini y Santino Balerini, completaron las cinco primeras posiciones de la competencia decisiva. El salteño cerró un destacado fin de semana obteniendo la pole position y la victoria en la primera serie, mientras que el piloto santafesino completó un exitoso fin de semana para la formación dirigida por Ivan Saturni.

Por su parte, el piloto comodorense Renzo Blotta (Peugeot 208), que había sido séptimo en la primera serie, en la final fue excluido por maniobra peligrosa al auto de Bruno Pace, provocando un choque múltiple.

También fueron excluidos de la final, Felipe Martini (VW Gol Trend) y Santiago Robledo (Toyota Yaris), ambos también por maniobra peligrosa.

Disputada una fecha, el líder del Campeonato 2026 es Francisco Coltrinari, sumando 39 unidades. Tomás Vitar (35), Lucas Petracchini (32), Juan Ignacio Canela (30) y Santino Balerini (26), completan las principales posiciones. La próxima fecha será en el autódromo Oscar Cabalen, entre los días 14 y 15 de marzo.

………………

Panorama – 16 vueltas

1º Francisco Coltrinari (Peugeot 208) 28’19”063/1000

2º Tomás Vitar (Nissan March) a 1’117/1000

3º Juan Ignacio Canela (Toyota Yaris) a 1’660/1000

4º Lucas Petracchini (Toyota Yaris) a 5’402/1000

5º Santino Balerini (Peugeot 208) a 5’509/1000

6º Maximiliano Bestani (Chevrolet Onix) a 8’018/1000

7º Juan Pablo Pastori (Chevrolet Onix) a 14’796/1000

8º Marcelo Guevara (Chevrolet Onix) a 16’152/1000

9º Andrés Calderón (Peugeot 208) a 17’462/1000

10º Nicolás Posco (Ford Fiesta) a 19’361/1000