Domingo Acosta competirá en la Regata Internacional del Río Negro

El ente provincial Chubut Deportes le realizó un aporte y entrega de indumentaria al palista que pertenece al Club Camwy Kayak Gaiman.

Del 8 al 18 de enero, se llevará a cabo la 50ª edición de la Regata Internacional del Río Negro, con la participación del experimentado palista del Club Camwy Kayak Gaiman, Domingo Acosta, como único representante chubutense.

Dicha competencia tiene un duro y exigente recorrido que consta de 9 etapas y un total aproximado de 450 kilómetros, con inicio en la provincia de Neuquén y finalización en la ciudad de Viedma, provincia de Río Negro.

Acosta, que cuenta con una amplia trayectoria en esta regata habiendo participado en 10 ediciones, estará compitiendo en esta ocasión en la categoría dobles integrando equipo con un palista del Club Piedrabuena de Río Negro.

Para afrontar dicha competencia, Chubut Deportes realizó un aporte y entrega de indumentaria para la participación de Acosta como único representante de la provincia. Alejandra Ibrahim, miembro del directorio de Chubut Deportes, hizo entrega de la misma.

En diálogo con el área de prensa, Acosta dijo que "cualquier ayuda siempre es bienvenida, hay muchos gastos de traslado, hidratación, comida, alojamiento, por eso agradezco a Chubut Deportes el aporte económico para los gastos y la indumentaria, siempre el apoyo para el deportista es fundamental.

"Poder participar y ser el único chubutense es una responsabilidad, pero me preparo mucho para esto, voy a tratar de cumplir con todas las etapas y representar de la mejor manera a la provincia", agregó.

Entre otros agradecimientos, el palista sumó "a la municipalidad de Gaiman, a mi club, a mi familia y a mis compañeros que me ayudaron con los entrenamientos en el agua. Vamos a tratar de incentivar para que el año que viene vayan más palistas a participar de esta regata que es considerada la más larga del mundo".