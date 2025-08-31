Domingo con máxima de 12 grados y cielo parcialmente nublado

El Servicio Meteorológico Nacional pronosticó para el último domingo de agosto una jornada agradable, con una temperatura mínima de 2 grados y una máxima de 12°. Anuncian ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora solo en horas de la mañana y un cielo parcialmente a mayormente nublado.
Para mañana lunes se espera un leve ascenso de temperatura, ubicándose la mínima en 9° y la máxima en 13°. Se espera que el cielo esté mayormente nublado durante todo el día.
Finalmente, para el martes se anuncian una mínima de 6° y una máxima de 10°. Se esperan ráfagas que superarían los 50 km/h durante todo el día y chaparrones hacia la noche.