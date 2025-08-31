Domingo con máxima de 12 grados y cielo parcialmente nublado

Este domingo que empezó con temperaturas cercanas al bajo cero promete una temperatura máxima que superaría los 10 grados. Enteráte cómo empezará la semana.

El Servicio Meteorológico Nacional pronosticó para el último domingo de agosto una jornada agradable, con una temperatura mínima de 2 grados y una máxima de 12°. Anuncian ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora solo en horas de la mañana y un cielo parcialmente a mayormente nublado.

Para mañana lunes se espera un leve ascenso de temperatura, ubicándose la mínima en 9° y la máxima en 13°. Se espera que el cielo esté mayormente nublado durante todo el día.

Finalmente, para el martes se anuncian una mínima de 6° y una máxima de 10°. Se esperan ráfagas que superarían los 50 km/h durante todo el día y chaparrones hacia la noche.