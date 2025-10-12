Domingo nublado y ventoso: ráfagas de hasta 60 km/h

El Servicio Meteorológico Nacional anticipó para este domingo una jornada con cielo mayormente nublado, temperatura máxima de 18 °C y fuertes vientos. Las ráfagas se intensificarán el lunes y se mantendrán durante el martes.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para este domingo 12 de octubre en Comodoro Rivadavia y alrededores una jornada con cielo parcialmente a mayormente nublado, con una temperatura mínima de 8 °C y una máxima de 18 °C. Además, se esperan ráfagas de viento que podrían superar los 60 kilómetros por hora.

El lunes continuará ventoso, especialmente durante la madrugada, cuando las ráfagas podrían alcanzar los 70 km/h. Con el correr del día, la intensidad disminuiría levemente a unos 60 km/h. El cielo se mantendrá mayormente nublado, con temperaturas que oscilarán entre los 12 °C y los 16 °C.

Para el martes, el pronóstico indica un leve descenso en la intensidad del viento, aunque las ráfagas seguirán superando los 60 km/h. El cielo estará parcialmente nublado y la temperatura mínima será de 12 °C, mientras que la máxima alcanzará los 16 °C.