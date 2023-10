Dos diputados de Schiaretti anunciaron su apoyo a Massa

Natalia De la Sota, hija del exgobernador de Córdoba, y Alejandro Rodríguez se manifestaron en contra de Javier Milei, y afirmaron: "No podemos ser neutrales".

Ante el silencio de Juan Schiaretti, dos importante diputados de su espacio confirmaron el respaldo a Sergio Massa para el balotaje del 19 de noviembre, y calificaron a Javier Milei de "peón de Macri".

Natalia De la Sota, hija del exgobernador de Córdoba, José Manuel De la Sota; y Alejandro "Topo" Rodríguez, que responde al exministro de Economía, Roberto Lavagna, decidieron tomar distancia de la posición del excandidato a presidente de Hacemos por Nuestro País, y su sucesor en Córdoba, Martín Llaryora, de mantenerse neutrales en la segunda vuelta entre Sergio Massa y Javier Milei.

“Frente al balotaje, apoyo a Massa porque estoy en las antípodas absolutas de Milei. Eso no quiere decir que me sume a Unión por la Patria, que deje mi partido. Soy hija del fundador de Unión por Córdoba, que gobernó los últimos años la provincia, con Schiaretti y ahora con Llaryora, y que han hecho buenos gobiernos. Desde otra fuerza política, de oposición a este gobierno, digo que voy a apoyar a Massa porque creo que lo demás es un salto vacío”, expresó la diputada.

En cuanto al escenario en Córdoba, qué se caracteriza por ser una provincia 'antikirchnerista', Natalia De la Sota manifestó: “Me parece que la discusión kirchnerismo-antikirchnerismo que tenemos es un poco antigua. Massa ha demostrado y está planteando que su gobierno va a ser ‘su gobierno’”.

“Cuando escucho a La Libertad Avanza decir le voy a poner la tapa al ataúd al kirchnerismo no puedo compartirlo. Tampoco si otro dijera le vamos a poner la tapa al ataúd del macrismo. Me parece inaceptable”, completó.

Por su parte, Alejandro "Topo" Rodríguez afirmó: “En términos políticos, Milei es el nuevo peón de Macri. Peón en su doble acepción: peón como dependiente de un patrón, que es Macri; y peón en el sentido de una pieza de ajedrez dispuesta a ser entregada en función de los intereses de Macri".

"En términos de nuestra identidad, Milei es un candidato que repudia lo más esencial de la argentinidad. Cuando afirma que admira a Margaret Thatcher porque cuando tuvo que decidir pelear una guerra decidió hacerlo y la ganó -en referencia a la guerra de Malvinas- claramente se pone frente del sentimiento de los argentinos”, agregó.

En este contexto, la hija de De la Sota se expresó también en sus redes sociales: "Lo dije hace un tiempo y lo sostengo hoy: ante un escenario de balotaje no iba a ser indiferente. Las ideas que propone La Libertad Avanza no me representan. Quiero un Estado que abrace, con justicia social, que apoye a la producción, con salud y educación pública de calidad", expresó.