Dos juveniles de USMA se van a Defensa y Justicia

Unión San Martín Azcuénaga suma dos nuevos jugadores a clubes de Buenos Aires. Tras realizar la pretemporada en Defensa y Justicia, Juan López de Murillas y Arian Castillo se quedarán en la institución de Florencio Varela para sumarse a su plantilla de jugadores, confirmados por Adrián Domenech, coordinador general del fútbol juvenil.

Juan López de Murillas es delantero, categoría 2008, y regresó por unos días a Comodoro Rivadavia. En su visita tuvo su último partido con la camiseta de USMA en el encuentro que disputaron ante Huracán en Novena división. Antes de su partida a Buenos Aires, sus compañeros le realizaron la despedida y se llevó de recuerdo la camiseta.

Finalizado el partido, el joven comodorense expresó: “me hubiera gustado jugar algunos partido más, se viene una nueva oportunidad y estoy muy feliz. Si vuelvo, espero poder jugar algún partido de vuelta como para recordar los buenos momentos que pasé con USMA”.

Sobre su experiencia en la pretemporada, el delantero manifestó: “fue una felicidad y unas semanas duras, otros ritmos de juego, clima, otra ciudad, por suerte me supe adaptar y me volví por la mudanza. Me toca una nueva experiencia en la ciudad autónoma”.

Por su parte, Arian Castillo, categoría 2004, ya está instalado en la ciudad de Buenos Aires a donde partió en enero. Tras una larga pretemporada y diversas pruebas con la Quinta división y Reserva, fue confirmado por el coordinador del club.

Arian comenzó su formación desde la escuelita del club y ya es jugador de Defensa y Justicia. Se suma al listado de jugadores de la institución de Km 5 que se encuentran sumando experiencia y detrás de cumplir sus sueños.