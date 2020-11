Dos kayakistas casi son "devoradas" por una ballena

El dramático momento fue captado en Avila Beach, California. Inesperadamente, dos mujeres que estaban practicando kayak casi son devoradas por una ballena.

Julie McSorley y Liz Cottriel lograron escapar del ataque de la ballena y contaron su experiencia a FOX 26 News: "Vimos el gran cardumen de peces, la gran bola de cebo salir del agua y a la ballena subir. Pensé: '¡Oh, no! Está demasiado cerca'. Cuando me di cuenta estaba en el agua", narró McSorley. "Pensé que estaba muerta y que se me iba a caer encima", agregó Cottriel.

Milagrosamente, la dupla salió ilesa del incidente y hasta lograron recuperar su kayak y volver a la playa. Lo único que perdieron fueron las llaves del auto que, en perspectiva, fue un daño menor en relación a lo que podría haber pasado si la ballena se las tragaba.

"Regresamos al auto y mientras me sacudía, un montón de peces salieron de mi camisa. No podía creer la situación", concluyó Liz.