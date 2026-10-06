Dos "mulas" iban a Río Gallegos llevando 199 cápsulas de cocaína

Un hombre y una mujer fueron detenidos en el Aeroparque Jorge Newbery cuando se comprobó en un control de escáner que habían ingerido 199 cápsulas de cocaína. Se aprestaban a abordar un vuelo comercial hacia Río Gallegos.

Las “mulas”, tal como se denomina a las personas que transportan ese tipo de estupefacientes dentro de sus cuerpos, son oriundas de Bolivia y provenían de Salta, donde abordaron un vuelo de cabotaje.

En la terminal de CABA, el pasado 30 de septiembre, aguardaban un trasbordo de aeronave para llegar hasta la capital santacruceña y fueron interceptadas por personal de organismos de seguridad, en el marco de una investigación iniciada en Mendoza sobre una presunta organización familiar que regularmente trasladaba estupefacientes desde el norte argentino hacia la Patagonia.

Un informe suministrado por Gendarmería Nacional precisa que efectivos de la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales “Mendoza” interceptaron a los viajeros con el apoyo de la Unidad de Investigación de Delitos Complejos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA).

Durante la inspección, un escáner corporal indicó la presencia de elementos compatibles con cápsulas dentro de sus cuerpos.

En consecuencia, y por orden de la autoridad judicial interviniente, los dos pasajeros fueron derivados al Hospital General de Agudos “Dr. Juan A. Fernández”.

Allí, los sospechosos evacuaron 199 cápsulas con un peso total de 2 kilos y 465 gramos de cocaína.

Además, los agentes secuestraron 500 dólares estadounidenses, 2.530 pesos bolivianos y 840.700 pesos en efectivo, además de dos teléfonos celulares.

La investigación, coordinada por la Mesa de Análisis Criminal de la Región X de Gendarmería Nacional, ya había derivado en otros dos procedimientos vinculados con la misma estructura.

En la pesquisa participaron la Unidad de Inteligencia Criminal “Mendoza”, la Unidad de Inteligencia Criminal “San Juan” y la unidad investigadora mendocina.

Fuente: Infobae