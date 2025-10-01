Será este miércoles desde las 21:30. La Fede recibe a Gimnasia y Escuela Municipal Pueyrredón se las verá ante la CAI, en la sede “azzurra”.

Dos partidos de Primera Masculino dan inicio al Clausura de básquet

Con la disputa de dos partidos, ambos en Primera Masculino, este miércoles dará comienzo el torneo Clausura 2025, que organiza la Asociación Comodoro Rivadavia de Básquet (ACRB).

En ese contexto, en el gimnasio “Diego Simón” de Kilómetro 3, La Fede Deportiva recibirá en el clásico a Gimnasia y Esgrima.

El partido, que dará inicio a las 21:30, será controlado por los árbitros Facundo Iza, Jorge Alarcón y Axel Catalán.

Por su parte, en la sede de Comisión de Actividades Infantiles, Escuela Municipal Pueyrredón, se medirá ante la CAI. Los jueces del encuentro, a iniciarse en el mismo horario, serán Matías Carrizo, Mario Contrera y Rodrigo Alvarez.

Siguiendo con la programación, entre el jueves y viernes se jugarán dos partidos, pero serán de la rama femenina y también por la categoría Mayores.

El jueves, La Fede recibirá a Gimnasia y un día después, Petroquímica -campeón del Apertura- hará lo propio frente a Náutico Rada Tilly.

Programa

MIERCOLES 1

En Comisión de Actividades Infantiles

21:30 Primera Masculino: Escuela Municipal Pueyrredón vs CAI. Arbitros: Matías Carrizo, Mario Contrera y Rodrigo Alvarez.

(*) Planilla oficial de la ACRB.

En el gimnasio “Diego Simón” – Km 3

21:30 Primera Masculino: La Fede Deportiva vs Gimnasia y Esgrima. Arbitros: Facundo Iza, Jorge Alarcón y Axel Catalán.

JUEVES 2

En el gimnasio Diego Simón – Km 3

21:30 Primera Femenino: La Fede Deportiva vs Gimnasia y Esgrima. Arbitros: Matías Carrizo, Facundo Iza y Marcia Carrizo.

VIERNES 3

En el gimnasio Cemento Comodoro – Km 8

21:30 Primera Femenino: Petroquímica vs Náutico Rada Tilly. Arbitros: Guillermo Fernández, Jorge Alarcón y Rodrigo Alvarez.