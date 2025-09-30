Victoria de Muzio Handball en el Nacional "B" Juvenil

El elenco trelewense de la FeChuBA derrotó 34-30 a Centenario de Neuquén por la Zona “A” de la rama masculina.

Se disputó este martes la segunda fecha de la fase clasificatoria del Torneo Nacional Juveniles “B” de Handball, que se desarrolla desde el lunes en Comodoro Rivadavia.

En ese contexto, Chubut sumó un nuevo éxito y lo hizo en la rama masculina con victoria de Handball Muzio Club de Trelew ante Centenario de Neuquén por 34-30.

El partido correspondió a la Zona “A”, en donde Club Social y Deportivo Muñiz de Provincia de Buenos Aires superó 33-28 a Independiente Santo Tomé de Santa Fe.

Mientras tanto, por la Zona “B”, Regatas San Nicolás venció 33-21 a ASEBA de San Luis, mientras que Colegio Anglo Americano de Córdoba se impuso 30-23 ante GEI de la FeMeBal (Federación Metropolitana de Balonmano).

En lo que respecta a la rama femenina, por la Zona “A”, All Boys de la FeMeBal aplastó 47-8 a Club Social Deportivo Río Negro de Rosario y Municipalidad Montecristo de Córdoba le ganó 31-18 a Salesianos de Chaco.

Mientras que en la “B”, Centro Pro-Adelanto Ciudadela de Tucumán venció 27-19 a Luján de Cuyo de Mendoza.

Este miércoles, mientras tanto, la tercera fecha de la fase de grupos, dará comienzo a partir de las 11 en los dos escenarios que se vienen utilizando, es decir el Gimnasio municipal 2 y el municipal 4.

…………………….

Panorama de la 2ª fecha

MARTES 30

En el Gimnasio municipal Nº 4 – Cancha 1

Zona “A” - Femenino

- All Boys (FeMeBal) 47 / CSD Río Negro (Rosario) 8.

Zona “B” - Femenino

- Luján de Cuyo (Mza) 19 / C.P.A.C. (Tucumán) 27.

Zona “A” - Masculino

- Handball Muzio Club (Chubut) 34 / Centenario (Neuquén) 30.

- CSD Muñiz (FMB) 33 / Independiente Santo Tomé 28 (Sta Fe).

En el Gimnasio municipal Nº 2 – Cancha 2

Zona “A” – Femenino

- Salesianos (Chaco) 18 / Municipalidad Montecristo (Cba) 31.

Zona “B” – Femenino

- San Telmo (FMB) 21 / Regatas San Nicolás 31.

Zona “B” – Masculino

- Regatas San Nicolás 33 / ASEBA (San Luis) 21.

- Anglo Americano (Cba) 30 / GEI (FeMeBal) 23.

Programa

MIERCOLES 1

Programa – 3ª fecha

En el Gimnasio Municipal Nº 4 – Cancha: 1

11:00 Municipalidad Montecristo (Cba) vs Petroquímica (Chubut); Femenino - Zona “A”.

12:45 ASEBA (San Luis) vs GEI (FeMeBal); Masculino - Zona “B”.

14.30 Salesianos (Chaco) vs All Boys (FeMeBal); Femenino - Zona “A”.

16:15 Regatas San Nicolás vs Anglo Americano (Cba); Masculino - Zona “B”.

18:00 Regatas San Nicolás vs Km 5 (Chubut); Femenino - Zona “B”.

19:45 Centenario (Neuquen) vs Municipal Palazzo (Chubut); Masculino – Zona “A”.

En el Gimnasio Municipal Nº 2 – Cancha: 2

11:00 C.P.A.C (Tucumán) vs Regatas San Nicolás; Femenino – Zona “B”.

12:45 Independiente Santo Tomé (Sta Fe) vs Centenario (Neuquen); Masculino – Zona “A”.

14.30 Luján de Cuyo (Mza) vs San Telmo (FMB); Femenino - Zona “B”.

16.15 CSD Muñiz (FMB) vs Muzio Handball Club (Chubut); Masculino – Zona “A”.

18:00 CSD Río Negro (Rosario) vs Montecristo (Cba); Femenino – Zona “A”.

19:45 GEI (FeMeBal) vs Nueva Generación (Chubut); Masculino – Zona “B”.

JUEVES 2

En el Gimnasio municipal 4 - Cancha: 1

14:30 Muzio Handball Club (Chubut) vs Independiente Santo Tomé (Sta Fe); Masculino – Zona “A”.

16:15 KM 5 (Chubut) vs Luján de Cuyo (Mza); Femenino – Zona “B”.

18:00 Petroquímica (Chubut) vs All Boys (FMB); Femenino – Zona “A”.

19:45 Municipal Palazzo (Chubut) vs CSD Muñiz (FMB); Masculino – Zona “A”.

En el Gimnasio municipal Nº 2 – Cancha: 2

14:30 San Telmo (FMB) vs C.P.A.C. (Tucumán); Femenino - Zona “B”.

16.15 Anglo Americano (Cba) vs ASEBA (San Luis); Masculino - Zona “B”.

18:00 Salesianos (Chaco) vs CSD Río Negro (Rosario); Femenino - Zona “A”.

19:45 Nueva Generación (Chubut) Regatas San Nicolás; Masculino - Zona “B”.

Foto: Prensa FeChuBa.