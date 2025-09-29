En Comodoro arranca el Nacional de Clubes Juveniles B de Handball

El torneo argentino se disputará desde este lunes hasta el sábado en los gimnasios municipales 2 y 4 de la ciudad.

Desde este lunes hasta el sábado 4, la ciudad de Comodoro Rivadavia será el anfitrión del Torneo Nacional de Clubes Juveniles B de Handball, donde se reunirán los 20 mejores equipos del país.

Este evento es organizado por la Asociación Comodorense de Balonmano y la Federación Chubutense de Balonmano, con el apoyo del Ente Autárquico Comodoro Deportes.

Los partidos se desarrollarán en los Gimnasios municipales N° 2 y N° 4, y la competencia será supervisada por la Confederación Argentina de Handball.

En el torneo participarán 20 equipos de diversas regiones de Argentina, tanto en la rama femenina como en la masculina. Todos los equipos competirán con el objetivo de asegurar un puesto en el Nacional de Clubes Juveniles A, que se celebrará en 2026.

Foto: Mota Reales.