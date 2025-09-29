Gimnasia presenta su plantel de Liga Nacional

Será este lunes a partir de las 19 en el estadio Socios Fundadores. La entrada es libre y gratuita.

Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia presentará este lunes a partir de las 19 en el Socios Fundadores, a su plantel que jugará la temporada 2025-2026 de la Liga Nacional de Básquet.

Allí, el público que se acerque podrá ver a las nuevas caras que se incorporaron para esta temporada, la cual será por demás especial para el club ya que se cumplirán 20 años de su título liguero (2005/2006).

El director técnico Pablo Favarel, el asistente Guido Lombardi, y los jugadores Mauro Cosolito, Federico Grun, Sebastián Carrasco, Víctor Andrade, el juvenil Jesús Centeno y Juan Cárdenas, quien regresó al club tras su paso en la temporada 2023-2024.

Además de los que siguen de la pasada temporada: Emiliano Toretta, Marcos Chacón, Martiniano Dato, Carlos Rivero, Anyelo Cisneros y los juveniles José Ignacio Copesky y Valentino Ayala.

Del cuerpo técnico de la temporada pasada continúan Gustavo Sapochnik y el utilero Marcelo Guitín, además de los integrantes del cuerpo médico.

ENTRADAS PARA EL PRIMER JUEGO

Por otra parte, el club “mens sana”, recuerda que se encuentran disponibles las entradas a través de la web de @mbticket.cr

Los valores son los siguientes: Popular socio: sin cargo. Popular no socio: 11 mil pesos. Platea socio alta: 15 mil pesos. Platea socio baja: 18 mil pesos. Platea no socio alta: 28 mil pesos. Platea no socio baja: 33 mil pesos.

Gimnasia hará su debut en la nueva temporada este viernes ante San Martín de Corrientes y espera que sea con un Socios Fundadores lleno.