La comodorense integró el plantel “albiceleste” que conquistó el título del Sur-Centro en Asunción. Argentina venció en la final al local Paraguay 31-29 y es bicampeona.

Gianna Torres se coronó campeona en Cadetes con la U-16 de Argentina

La Selección Argentina Femenina U-16, que tuvo en su plantel a la comodorense Gianna Torres, se consagró bicampeona del Sur-Centro de handball disputado en Asunción, Paraguay, tras vencer en una final infartante al combinado local por 31-29 en tiempo suplementario.

El equipo conducido por Hernán Siso logró el título de manera invicta, con triunfos sobre Chile, Uruguay, Brasil y el partido decisivo ante Paraguay, donde llegó a revertir una desventaja de siete goles en el complemento.

Por su parte, la Selección Masculina U-16 no pudo en la definición frente a Chile y se quedó con la medalla de plata tras caer 29-17.

En total, Argentina cerró el torneo con siete triunfos y una sola derrota, sumando una dorada y una plateada en su paso por Asunción.