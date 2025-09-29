Será este lunes desde las 21:30 en el gimnasio Cemento Comodoro de Kilómetro 8.

Petroquímica recibe a Náutico Rada Tilly por el Prefederal

Petroquímica recibirá este lunes a Náutico Rada Tilly en el marco de una nueva fecha de la Zona Sur Patagonia del Torneo Prefederal de básquet masculino.

El partido, que se jugará en el gimnasio Cemento Comodoro de Kilómetro 8, dará comienzo a las 21:30.

El “Verdolaga” llega a esta nueva presentación con un triunfo y dos derrotas, mientras que el “Aurinegro”, que se ubica como escolta, tiene tres victorias y solo una caída.

Precisamente, el elenco que dirige Lucas Torres viene de vencer, de visitante y en suplementario, a La Fede Deportiva por 97 a 95, tras igualar en 83 el tiempo regular.

El que no afloja en la punta es Huracán de Trelew, que este domingo sumó su quinta victoria en fila al vencer de visitante a Ferrocarril Patagónico de Puerto Madryn por 87 a 72.

En el elenco valletano, único invicto de la Zona Sur Patagonia, sobresalieron Matías Rosas (25 puntos y 11 rebotes), Francisco Torres (23 tantos, 8 rebotes, 7 asistencias y 5 recuperos) y Facundo Jerez (16 unidades y 17 rebotes).

En Ferro, mientras tanto, los destacados fueron Tomás Martín (18 puntos, 5 asistencias y 4 recuperos) y Bruno Marani (17 tantos, 4 rebotes y 3 pases gol).

……………….

Panorama

DOMINGO 28 – 5ª fecha

En el gimnasio Mariano Riquelme - Puerto Madryn

- Ferrocarril Patagónico 72 / Huracán 87.

LUNES 29

En el gimnasio Cemento Comodoro – Km 8

21:30 Petroquímica vs Náutico Rada Tilly.

SABADO 4

En el gimnasio Atilio Viglione

21:00 Huracán vs Náutico Rada Tilly.

DOMINGO 5

En el gimnasio Mariano Riquelme – Puerto Madryn

22:00 Ferrocarril Patagónico vs Náutico Rada Tilly.