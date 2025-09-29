Se jugó la primera fecha del Nacional Juvenil B de Handball

Con la participación de los mejores 20 equipos de la Argentina, este lunes dio comienzo en Comodoro Rivadavia, el Torneo Nacional Juvenil “B” de handball.
El certamen lo organiza la Asociación Comodorense de Balonmano, y la Federación Chubutense de Balonmano, y cuenta con el apoyo del Ente Autárquico Comodoro Deportes.
El torneo, que se juega tanto en femenino como en masculino, disputó durante la jornada su primera fecha en el Gimnasio municipal 2 del barrio Pueyrredón, como así también el Gimnasio municipal 4 del barrio Standard Norte, en Kilómetro 8.
En la rama masculina y en lo que respecta a los equipos de la FeChuBa, Municipal Palazzo logró dos victorias. Le ganó 32-16 a Muzio Handball Club y luego superó 27-16 a Independiente Santo Tomé de Santa Fe.
Por su parte, Nueva Generación cayó con ASEBA de San Luis 29-28, pero por la tarde se recuperó derrotando 34-31 a Colegio Anglo Americano de Córdoba.
En la rama femenina, Petroquímica venció 46-21 a Río Negro de Rosario y por la tarde se impuso 33-22 a Salesianos de Chaco, mientras que Km 5 perdió ante San Telmo 33-24 y luego no pudo con Centro Pro-Adelanto Ciudadela de Tucumán con quien cayó 32-23.
A continuación se detalla los resultados que se registraron el lunes, como así también la programación que se desarrollará este martes.
…………………….
Panorama
LUNES 29
En el Gimnasio municipal Nº 4 - Cancha 1
Zona “B” - Femenino
- Km 5 (Chubut) 24 / San Telmo (FMB) 33.
- C.P.A.C (Centro Pro-Adelanto Ciudadela - Tucumán) 32 / Km 5 (Chubut) 23.
- Regatas San Nicolás 30 / Luján de Cuyo 16.
Zona “A” - Masculino
- Municipal Palazzo (Chubut) 32 / Muzio Handball Club (Chubut) 16.
- Independiente Santo Tomé 16 / Municipal Palazzo (Chubut) 27.
Zona “B” - Masculino
- GEI (FeMeBal) 22 / Regatas San Nicolás 22.
En el Gimnasio municipal Nº 2 – Cancha 2
Zona “A” – Femenino
- CSD Río Negro (Rosario) 21 / Petroquímica (Chubut) 46.
- Montecristo (Cba) 26 / All Boys (FeMeBal) 43.
- Petroquímica (Chubut) 33 / Salesianos (Chaco) 22.
Zona “A” - Masculino
- Centenario (Neuquén) 27 / CSD Muñiz (FMB) 33.
Zona “B” – Masculino
- ASEBA (San Luis) 29 / Nueva Generación (Chubut) 28.
- Nueva Generación (Chubut) 34 / Colegio Anglo Americano (Cba) 31.
Programa
MARTES 30
En el Gimnasio municipal Nº 4 – Cancha 1
14:30 All Boys (FMB) vs CSD Río Negro (Rosario) – Zona “A”, Femenino.
16:15 Handball Muzio (Chubut) vs Centenario (Neuquén) – Zona “A”, Masculino.
18:00 Luján de Cuyo (Mza) vs C.P.A.C. (Tucumán) – Zona “B”, Femenino.
19.45 CSD Muñiz (FMB) vs Independiente Sto Tomé (Sta Fe) – Zona “A” – Masculino.
En el Gimnasio municipal Nº 2 – Cancha 2
14:30 Salesianos (Chaco) vs Montecristo (Cba) - Zona “A”, Femenino.
16:15 Masc Zona "B" Regatas San Nicolas ASEBA (San Luis) – Zona “B”, Masculino.
18.00 San Telmo (FMB) vs Regatas San Nicolás – Zona “B”, Femenino.
19:45 Angloamericano (Cba) vs GEI (FeMeBal) – Zona “B”, Masculino.
Foto: Prensa FeChuBa.